Après un été torride, la France et l'Espagne baignent dans un automne anormalement chaud pour la saison.

Sur la Côte d'Azur, les touristes prenaient le soleil en bikini, les terrasses étaient pleines et l'eau de mer était assez chaude pour se baigner.

"Fin octobre, ça se rafraîchit normalement et à la Toussaint, il pleut habituellement, mais cette année est exceptionnelle", a déclaré Rose-Marie Martini, bronzant sur la plage en maillot de bain.

Elle a précisé que chez elle, le chauffage était toujours éteint et que l'eau était encore propice à la baignade à 20 ou 21 degrés Celsius.

Ce mois d'octobre exceptionnellement doux en Europe occidentale fait suite à un été au cours duquel des températures extrêmes ont desséché les terres agricoles et les rivières et provoqué des incendies de forêt.

Les vagues de chaleur successives ont mis l'Europe à feu et à sang et ont mis l'accent sur les risques liés au changement climatique d'origine humaine pour l'agriculture, l'industrie et les moyens de subsistance.

"2022 est déjà l'année la plus chaude jamais enregistrée", a déclaré le prévisionniste Frédéric Nathan de Météo France, ajoutant que si les étés indiens n'étaient pas inhabituels, ces dernières années, le degré de réchauffement avait atteint des niveaux sans précédent.

"Chaque année voit désormais des dizaines de records de chaleur et pratiquement aucune température basse, signe typique du changement climatique", a-t-il ajouté.

L'Espagne a connu jeudi un temps exceptionnellement chaud, certains endroits dépassant la barre des 30 Celsius (86F), et l'agence météorologique nationale AEMET a prédit que ce pourrait être le mois d'octobre le plus chaud depuis le début des relevés.

AEMET a déclaré que chaque jour du mois, à l'exception du 1er octobre, avait été plus chaud que d'habitude à cette période de l'année.

Dans le sud de l'Espagne, Moron de la Frontera a dépassé les 34,5 (94,1) et des villes comme Cordoue et Séville ont grésillé à plus de 30C (86 F).

Dans le Pays basque, traditionnellement plus frais et pluvieux, au nord, les températures ont également oscillé autour de 30 Celsius, la ville côtière de San Sebastian connaissant une chaleur plus adaptée à l'été.

"Nous sommes reconnaissants de la météo. C'est bon pour les terrasses, nous l'apprécions", a déclaré le serveur Carlos Cruz.

Les stations balnéaires de toute la France ont prolongé leur saison, le temps exceptionnellement chaud incitant les touristes à venir.

"C'est une saison d'été qui ne se termine pas", a déclaré René Colomban, responsable de l'association des exploitants de plage de Nice.

Il a déclaré que leur saison commençait plus tôt et se terminait plus tard qu'il y a seulement quelques années.

"Nous restons ouverts aussi longtemps que le temps le permet".