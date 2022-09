Après un licenciement très médiatisé, les fonctionnaires britanniques craignent pour leur emploi sous Truss

Certains disent qu'il s'agit d'une longue et lente érosion de la confiance des fonctionnaires, ou agents du secteur public, qui depuis des années sont accusés de résister au changement par les parlementaires élus, en particulier au sein du parti conservateur au pouvoir.

Mais c'est le licenciement du plus haut fonctionnaire du ministère des finances par son nouveau patron Kwasi Kwarteng le jour où Liz Truss a été nommée Premier ministre qui a provoqué une onde de choc dans un service qui a déjà été chargé de réduire les effectifs pour économiser l'argent du gouvernement.

Bob Kerslake, chef de la fonction publique entre 2011 et 2014, a déclaré que le limogeage de Tom Scholar en tant que secrétaire permanent au Trésor rompait avec la convention consistant à avoir des fonctionnaires qui servent le gouvernement "quelles que soient leurs affiliations politiques".

"(Il) crée un sentiment de peur au sein de la fonction publique au niveau supérieur qui les empêchera de donner aux ministres les conseils honnêtes qu'ils ont besoin d'entendre", a-t-il déclaré à Reuters.

"Vous avez besoin que la fonction publique soit robuste et honnête dès le départ", a déclaré Kerslake, rejetant les accusations selon lesquelles elle aurait résisté au changement. Il siège désormais en tant que membre indépendant de la chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords.

Un peu plus de deux semaines après le départ de Scholar, le nouveau ministre des finances de Truss, Kwarteng, a lancé une nouvelle politique fiscale, sans l'examen indépendant normal des plans de dépenses du gouvernement, qui a fait plonger les marchés et la livre sterling à un niveau record par rapport au dollar.

La fonction publique est une institution typiquement britannique, immortalisée dans le programme télévisé satirique des années 1980 "Yes Minister", qui décrivait la carrière d'un ministre malchanceux qui luttait pour faire passer ses politiques auprès de son secrétaire permanent supposé impartial - le fonctionnaire le plus haut placé dans un département gouvernemental - et qui exerçait le véritable pouvoir dans le spectacle.

La fonction publique a longtemps été considérée comme essentielle à la gestion de la Grande-Bretagne, les conseillers du gouvernement étant considérés comme indispensables pour apprivoiser certaines des idées les plus exubérantes présentées par les nouveaux ministres, leur disant parfois sans ménagement que leurs propositions ne fonctionneront tout simplement pas.

Pour de nombreux membres de la fonction publique et pour les syndicats représentant tous les travailleurs du gouvernement, Mme Truss a signalé ce qui pourrait être un changement fondamental : favoriser les conseils partisans plutôt qu'une évaluation dépassionnée des décisions politiques.

Elle critique depuis longtemps l'"orthodoxie" du ministère des Finances, qu'elle rend responsable de plusieurs années de faible croissance économique. Plusieurs de ses parlementaires ont également attaqué la fonction publique pour avoir été trop lente à remettre en question la pensée établie, en particulier pendant les années de querelles sur le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Dave Penman, secrétaire général du syndicat FDA qui représente les professionnels et les cadres de la fonction publique, a décrit le retrait de Scholar comme le début d'une "purge idéologique des secrétaires permanents".

Mark Serwotka, secrétaire général de la Public and Commercial Services Union, le plus grand syndicat représentant les fonctionnaires britanniques, est d'accord. Ses membres ont commencé à voter sur l'opportunité d'une action de grève.

"Je pense que ce que cela a fait (le licenciement de Scholar) a été d'envoyer un signal très clair que nous ne sommes pas dans le conseil impartial, nous sommes maintenant dans : c'est comme ça que ça va être, si votre visage ne correspond pas vous êtes parti", a-t-il déclaré à Reuters.

DES DÉCISIONS REGRETTABLES

Ce changement radical a ébranlé certains politiciens et investisseurs, M. Kerslake craignant que le nouveau Premier ministre ne veuille que le système ressemble davantage au système politique américain, où de nombreux postes de haut niveau changent de mains lorsqu'il y a un nouveau président.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : "La fonction publique se concentre sur les résultats pour les citoyens du Royaume-Uni - en développant l'économie, en s'attaquant au coût de la vie et en s'assurant que les gens obtiennent les services du NHS (National Health Service) dont ils ont besoin."

Concernant une éventuelle action de grève, le porte-parole a déclaré que le gouvernement était "pleinement engagé" à s'engager et que "l'action industrielle devrait toujours être un dernier recours".

Le premier paquet fiscal de Kwarteng - contenant des réductions d'impôts et des allègements fiscaux qui, selon les critiques, profitaient aux plus riches et n'étaient pas financés à court terme - a été présenté sans évaluation indépendante de l'Office for Budget Responsibility, qui examine les dépenses du gouvernement.

La banque d'investissement américaine JPMorgan a souligné comment l'affaiblissement d'institutions clés -- de l'indépendance de la Banque d'Angleterre et du pouvoir judiciaire au contrôle indépendant des choix fiscaux -- avait alimenté le scepticisme des marchés à l'égard de la politique gouvernementale.

"À notre avis, cette méfiance est entièrement justifiée", a-t-il déclaré.

Mme Truss a déclaré qu'elle voulait revoir le mandat de la Banque d'Angleterre, mais elle a ensuite fait marche arrière en répétant que le nouveau gouvernement soutenait l'indépendance de la banque. En ce qui concerne le système judiciaire, le gouvernement conservateur critique depuis longtemps ce qu'il appelle les "avocats activistes" qui font obstacle au renvoi des migrants.

Certains fonctionnaires sont d'accord avec les marchés, et sont tellement mécontents qu'ils quittent leur emploi, selon les récits anecdotiques de plusieurs personnes du service ou de celles qui sont parties récemment.

D'autres craignent qu'il y ait davantage de coupes alors que le gouvernement tente d'équilibrer les comptes et plusieurs sont fatigués après le changement constant de gouvernement, les conservateurs étant à leur quatrième premier ministre en un peu plus de six ans.

"Je pense que toute l'attitude envers les fonctionnaires du côté politique se dégrade", a déclaré un ancien fonctionnaire sous couvert d'anonymat. "Il y a définitivement le sentiment que les choses sont pires sous Truss".

M. Serwotka a déclaré que dans un sondage, son syndicat, qui a entamé lundi un scrutin de grève auprès de plus de 150 000 fonctionnaires, a constaté que 50 % des membres ont déclaré qu'ils essayaient de trouver un nouvel emploi.

"C'est une atmosphère très froide", a-t-il déclaré à Reuters.

D'anciens fonctionnaires tels que Kerslake craignent pour son avenir.

"Je l'appelle la phase 'how high', c'est-à-dire que les ministres disent de sauter et les fonctionnaires disent 'how high'", a déclaré Kerslake. "Et c'est une chose risquée, car c'est à ce moment-là que ... de mauvaises décisions sont prises, celles que nous vivons pour les regretter."