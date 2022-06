Après un procès peu glorieux, Johnny Depp ou Amber Heard peuvent-ils faire un second acte ?

Depp, la star de "Pirates des Caraïbes", a déclaré qu'un jury américain lui a rendu sa vie en lui accordant une victoire quasi-totale dans son combat contre la diffamation avec son ex-femme Heard, mercredi.

Les jurés ont soutenu les trois revendications de Depp selon lesquelles Heard l'avait diffamé et lui ont accordé plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Heard a gagné une contre-plainte selon laquelle l'avocat de Depp l'avait diffamée. Le jury a accordé à Heard 2 millions de dollars.

Les verdicts ont eu un coût. Pendant six semaines, le procès télévisé a fourni des détails saisissants sur un mariage troublé et des preuves que Depp et Heard ont admis être embarrassantes.

Pourtant, on s'attend à ce que Depp se voie proposer de nouveaux rôles au cinéma maintenant que le jury américain lui a donné raison après une bataille juridique de plusieurs années, a déclaré Clayton Davis, rédacteur en chef des prix à la publication Variety d'Hollywood.

"Je pense que Johnny Depp va retravailler. Il va décrocher un gros projet", a déclaré Clayton Davis après le verdict, en proposant que Hollywood propose de nombreux exemples de stars qui se sont remises de scandales très publics.

Robert Downey Jr, Mel Gibson, Hugh Grant, Roman Polanski et d'autres ont trouvé de nouvelles opportunités après de graves allégations de comportement inapproprié, des condamnations pénales ou des faux pas. Kevin Spacey a joué dans une poignée de films indépendants après avoir été accusé en 2018 d'inconduite sexuelle, ce qu'il nie.

"Nous avons une culture qui permet à ces personnes de travailler à nouveau", a déclaré Davis.

Il y a moins de deux ans, Depp a perdu un procès en diffamation en Grande-Bretagne contre le tabloïd Sun, qui le traitait de "batteur de femmes". Un juge de la Haute Cour de Londres a statué que Depp avait agressé Heard à plusieurs reprises. Peu après, Depp a été écarté de la franchise cinématographique "Fantastic Beasts", un spin-off de "Harry Potter".

L'avocat Neama Rahmani a qualifié le procès américain de "génie des relations publiques" de la part de Depp et de son équipe pour reconstruire sa réputation et sa carrière.

À la barre des témoins, Depp "était sympathique. Il était crédible. Il était charismatique. Il était charmant", a déclaré Rahmani.

Depp a nié avoir jamais frappé Heard, tandis que celle-ci a admis avoir giflé Depp mais a déclaré que c'était uniquement pour se défendre ou défendre sa sœur.

Juda Engelmayer, un expert en communication de crise qui représente Harvey Weinstein et d'autres personnes, a déclaré qu'il pense que le fort soutien des fans de Depp sur les médias sociaux tout au long du procès va renforcer sa position à Hollywood.

Les producteurs "regardent les millions de personnes qui se sont ralliées à lui, qui ont signé des pétitions contre Amber Heard, et ils vont se dire 'sont-ils prêts à venir voir des films et à payer au box-office ?'". a déclaré M. Engelmayer. "Je pense qu'ils vont le mettre à l'épreuve".

Les révélations du procès pourraient empêcher Depp de jouer dans des films familiaux, a déclaré Engelmayer, même s'il a prédit que Depp "sera à nouveau un acteur principal".

Heard, qui a beaucoup moins d'antécédents à Hollywood, a été vilipendée sur les médias sociaux tout au long du procès, mais Engelmayer pense qu'elle aussi se verra proposer de nouvelles opportunités d'acteur. Avant le procès, Heard a tourné son rôle dans "Aquaman 2", dont la sortie est prévue en mars 2023.

M. Engelmayer a déclaré qu'il pensait qu'un réalisateur "socialement conscient" proposerait à Mme Heard au moins un petit rôle afin d'offrir un nouveau départ à une femme qui a rendu publiques ses accusations d'abus.

Étant donné le mouvement #MeToo de ces dernières années, Hollywood serait considéré comme "hypocrite", a déclaré Engelmayer, "s'ils ne lui donnent pas un rôle et ne lui donnent pas une nouvelle chance."