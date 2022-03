Après un rebondissement fulgurant, les investisseurs se demandent si les actions peuvent encore rebondir.

Après une chute de plusieurs mois, le S&P 500 a enregistré son meilleur gain hebdomadaire depuis novembre 2020, les investisseurs ayant apprécié la clarté accrue de la politique monétaire et l'évaluation encourageante de l'économie américaine par la Fed. Cette envolée a réduit de près de la moitié les pertes de l'indice depuis le début de l'année, bien qu'il soit toujours en baisse de 6,7 % pour 2022 après être tombé dans une correction le mois dernier.

La question de savoir s'il faut embarquer dans la reprise est épineuse dans un marché qui fait toujours face à son lot de risques - au premier rang desquels la trajectoire hawkish de hausse des taux que la Fed a dévoilée mercredi et l'incertitude géopolitique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Pourtant, certaines grandes banques estiment que le pire est peut-être passé, pour l'instant. Les stratèges d'UBS Global Wealth Management ont déclaré vendredi que le rythme prévu du resserrement de la Fed est "cohérent avec la hausse des actions" et ont conseillé aux clients de rester investis en actions.

Plus tôt dans la semaine, JPMorgan prévoyait que le S&P 500 terminerait l'année à 4 900, soit environ 10 % de plus que la clôture de vendredi, déclarant que les marchés "ont maintenant franchi le cap tant attendu de la Fed, avec une politique probablement aussi belliciste que possible".

D'autres sont moins optimistes. Les craintes que la lutte contre l'inflation menée par la Fed ne porte atteinte à la croissance se sont manifestées sur le marché obligataire, où l'aplatissement de la courbe des taux s'est accéléré après la réunion de politique générale de la Fed cette semaine. Une courbe de rendement inversée, dans laquelle les rendements des obligations d'État à court terme dépassent ceux des obligations à plus long terme, a été un prédicteur fiable des récessions passées.

Une inflation tenace, des prix des matières premières très élevés et peu de signes d'une fin de la guerre en Ukraine assombrissent encore le tableau pour les investisseurs, a déclaré Rick Meckler, un associé de Cherry Lane Investments.

"Les marchés sont plus compliqués maintenant par les taux d'intérêt, ils sont plus compliqués par l'inflation, et ils sont définitivement plus compliqués par la situation russe", a-t-il dit. "Vous avez eu beaucoup de gens dans cette semaine qui pensaient que nous avons fait un fond, mais il est difficile de continuer à avoir des prix de plus en plus élevés juste sur cette base."

Nombreux sont ceux qui pensent également que la forte hausse des actions de la semaine n'est pas de nature à apaiser les inquiétudes économiques qui ont alimenté le sentiment baissier ces derniers mois.

L'allocation des gestionnaires de fonds aux liquidités est à son plus haut niveau depuis avril 2020, selon l'enquête mensuelle de BofA Global Research. Le sentiment baissier parmi les investisseurs particuliers est proche de 50 %, selon la dernière enquête de l'Association américaine des investisseurs individuels, bien au-dessus de la moyenne historique de 30,5 %.

"La chose qui nous préoccupe le plus en ce moment ... est vraiment la question de savoir si nous allons entrer en récession ou non", a déclaré King Lip, stratège en chef chez BakerAvenue Asset Management.

Méfiante à l'égard d'un environnement potentiellement "stagflationniste" caractérisé par un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation, la société de Lip investit dans les actions du secteur de l'énergie, les matières premières et les métaux précieux tels que les ETF sur l'or ou les actions des mines d'or.

Cresset Capital Management recommande à ses clients de sous-pondérer les actions et d'augmenter leur exposition à l'or, qui est considéré comme une valeur refuge, a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements de Cresset.

"Nous voyons certainement une Fed assez agressive qui a vraiment fait de la lutte contre l'inflation sa priorité numéro un et pas nécessairement de la protection des valeurs du marché des actions", a déclaré Ablin.

Certes, les signes de pessimisme rampant - tels que les niveaux élevés de liquidités et le sentiment de morosité - sont souvent considérés comme des indicateurs contraires positifs pour les actions. En effet, les fonds spéculatifs suivis par BoFA Global Research ont récemment investi dans des actions cycliques, qui ont tendance à prospérer lorsque la croissance économique est forte.

"Malgré l'affaiblissement de l'optimisme sur la croissance mondiale, les clients ne semblent pas se positionner pour une récession", ont écrit les stratèges de BoFA.

Historiquement, les actions ont assez bien résisté aux cycles de hausse des taux. Depuis 1983, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen de 5,3 % dans les six mois suivant la première hausse des taux de la Fed d'un cycle, selon les données d'UBS.

"L'objectif de la Fed reste d'organiser un atterrissage en douceur pour l'économie", ont écrit les analystes de la société. "Nous conseillons aux investisseurs de se préparer à une hausse des taux tout en restant engagés sur les marchés d'actions."