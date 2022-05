Après un retard, le Sénat américain approuve à une écrasante majorité 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine

Le Sénat a voté à 86 contre 11 en faveur du paquet d'urgence d'aide militaire, économique et humanitaire, de loin le plus important paquet d'aide américaine à l'Ukraine à ce jour. Les 11 votes négatifs provenaient tous de Républicains.

Le fort soutien bipartisan a souligné le désir des législateurs - la plupart des républicains ainsi que les collègues démocrates de Biden - de soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine, sans envoyer de troupes américaines. Cela s'est produit quelques heures après que le Sénat ait confirmé la candidate de Biden au poste d'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, la diplomate de carrière Bridget Brink, comblant ainsi un poste vacant depuis trois ans.

"Il s'agit d'un paquet important, et il répondra aux grands besoins du peuple ukrainien qui lutte pour sa survie", a déclaré le chef de la majorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer, en demandant instamment le soutien du projet de loi de dépenses supplémentaires d'urgence avant le vote.

M. Biden a déclaré que l'adoption du projet de loi sur les dépenses garantissait qu'il n'y aurait aucune interruption du financement américain pour l'Ukraine.

"J'applaudis le Congrès pour avoir envoyé un message bipartisan clair au monde, à savoir que le peuple des États-Unis est solidaire du courageux peuple ukrainien qui défend sa démocratie et sa liberté", a déclaré M. Biden dans un communiqué, en précisant qu'il annoncerait jeudi un autre paquet d'aide à la sécurité.

Un haut conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a remercié le Sénat et a déclaré que l'argent aiderait à assurer la défaite de la Russie. "Nous nous dirigeons vers la victoire avec confiance et de manière stratégique", a déclaré le chef de cabinet de Zelenskiy, Andriy Yermak, dans un message en ligne quelques minutes après le vote.

DATE LIMITE IMMINENTE

La Chambre des représentants a adopté le projet de loi sur les dépenses le 10 mai, également avec tous les "non" des républicains. Elle s'est enlisée au Sénat après que le sénateur républicain Rand Paul ait refusé de permettre un vote rapide. Les collègues démocrates de Biden contrôlent de justesse la Chambre et le Sénat, mais les règles du Sénat exigent un consentement unanime pour passer rapidement à un vote final sur la plupart des lois.

Certains de ceux qui ont voté "non" ont déclaré qu'ils s'opposaient à ce que l'on dépense autant alors que les États-Unis ont une énorme dette nationale. "Je vais toujours poser la question, comment allons-nous payer pour cela ?" a déclaré le sénateur Mike Braun aux journalistes au Capitole.

Le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Lloyd Austin avaient exhorté les législateurs à travailler rapidement, déclarant aux leaders du Congrès dans une lettre que l'armée avait suffisamment de fonds pour envoyer des armes à Kiev seulement jusqu'au jeudi 19 mai, de sorte que le projet de loi a été adopté juste avant cette date limite.

Lorsque Biden signera la loi sur les dépenses supplémentaires, cela portera le montant total de l'aide américaine approuvée pour l'Ukraine à bien plus de 50 milliards de dollars depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Biden avait initialement demandé au Congrès 33 milliards de dollars pour l'Ukraine, mais les législateurs ont augmenté ce montant à environ 40 milliards de dollars, dans le but de financer l'Ukraine pour les mois à venir.

Le paquet comprend 6 milliards de dollars pour l'aide à la sécurité, y compris la formation, l'équipement, les armes et le soutien ; 8,7 milliards de dollars pour reconstituer les stocks d'équipements américains envoyés en Ukraine, et 3,9 milliards de dollars pour les opérations du Commandement européen.

En outre, il autorise 11 milliards de dollars supplémentaires au titre de l'autorité présidentielle de retrait, qui permet à M. Biden d'autoriser le transfert d'articles et de services des stocks américains sans l'approbation du Congrès en réponse à une urgence.

Et il prévoit 5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde en raison du conflit, près de 9 milliards de dollars pour un fonds de soutien économique à l'Ukraine et quelque 900 millions de dollars pour aider les réfugiés ukrainiens.

La guerre a tué des milliers de civils, forcé des millions d'Ukrainiens à quitter leur foyer et réduit des villes en ruines. Moscou n'a pas grand-chose à montrer, si ce n'est une bande de territoire dans le sud et des gains marginaux dans l'est.