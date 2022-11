Après une année difficile, le crédit aux entreprises américaines séduit les investisseurs

"Nous sommes au début d'une rotation, les investisseurs revenant dans le crédit. Avec le mouvement rapide des taux d'entrée, la courbe a réévalué le crédit à des niveaux attractifs", a déclaré Salim Ramji, responsable mondial des fonds négociés en bourse (ETF) et des investissements indiciels chez BlackRock.

L'ETF iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond et l'ETF iShares High Yield Corporate Bond sont en passe de réaliser des gains trimestriels de plus de 3 % au quatrième trimestre après avoir chuté respectivement de 20 % et 14 % cette année.

"Nous ne savons pas exactement quand le pic de l'inflation sera atteint, mais je pense qu'il n'est pas à un million de kilomètres", a déclaré Jim Leaviss, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe publics chez M&G Investments.

"Si nous sommes à ce point d'inflexion, alors le niveau d'entrée que vous obtenez en achetant du crédit investment-grade aux (États-Unis) semble vraiment attrayant."

Le bond des rendements obligataires, qui évoluent à l'inverse des prix, a également rendu le crédit aux entreprises plus attrayant pour les investisseurs à la recherche de revenus après des années de faibles taux d'intérêt, a déclaré Ramji.

L'écart de rendement de l'indice ICE BofA U.S. Corporate - qui indique la prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d'entreprise par rapport aux bons du Trésor américain - est tombé à 145 points de base depuis octobre, lorsqu'il avait atteint 171 points de base, son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans.

Leaviss et Ramji s'attendent tous deux à ce que la Fed soit proche de la fin de son cycle de relèvement, Leaviss notant que les émetteurs d'obligations d'entreprise semblaient relativement bien placés pour supporter des coûts d'emprunt plus élevés, les taux de défaut étant encore faibles.

"Là où nous étions à court de risque dans les portefeuilles d'obligations, nous avons rajouté du risque", a déclaré M. Leaviss, ajoutant "il y a de bonnes choses qui se passent partout où vous regardez sur les marchés obligataires en ce moment."

