Après une année fructueuse, Pictet va engager près de 300 personnes

Genève (awp) - Pictet s'est montré solide l'année dernière, atteignant un pic historique d'entrées nettes d'argent, générant une forte croissance et dégageant un bénéfice net à des niveaux inégalés, grâce notamment à une cession immobilière. Le groupe bancaire genevois prévoit de créer 300 emplois.

Le bénéfice net de l'établissement a dépassé le milliard, s'établissant à 1,01 milliard de francs suisses, en hausse de 75%. "Ce résultat n'est pas le fruit d'une année de travail, mais de près de 10 ans de développement. (...) Nous avons récolté beaucoup d'argent dans nos fonds environnementaux et responsables, des domaines dans lesquels nous avons des compétences depuis plus de 20 ans", explique à AWP Renaud de Planta, associé senior.

Une grande partie de la hausse du bénéfice est imputable à une vente immobilière réalisée l'année dernière, soit l'opération de cession-bail conclue pour le bâtiment principal du siège à Genève, précise mercredi la banque fondée en 1805. Sans cet effet, le bénéfice net affiche une hausse d'un tiers à 924 millions de francs suisses.

Cette transaction immobilière doit permettre d'autofinancer la construction d'un nouveau bâtiment à Carouge, dont l'investissement se chiffre à plusieurs centaines de millions de francs suisses. Le projet de nouveau complexe immobilier mixte de 54'000 mètres carrés de bureaux, dont une tour de 90 mètres, a été présenté en juin 2020.

Au-delà de cet effet unique, Pictet a enregistré une croissance marquée de ses affaires, la masse sous gestion ayant ainsi gonflé de 15% à 698 milliards de francs suisses, un montant réparti presque également entre la gestion d'actifs et la gestion de fortune, selon Renaud de Planta. Des marchés porteurs, les bonnes performances de gestion et des apports nets d'argent de 29 milliards sont à l'origine de cette évolution favorable.

Les recettes ont bondi de 13% à 3,25 milliards de francs suisses.

Investissements "sans précédent"

"Aux côtés des stratégies environnementales, les domaines qui se démarquent dans notre offre sont le multi-actifs, l'investissement alternatif pour lequel nous avons nos propres fonds long-short, le capital-investissement et l'immobilier", note M. de Planta. Géographiquement les afflux sont venus des principaux marchés de Pictet, soit l'Europe - dont la Suisse - et l'Asie.

La banque genevoise veut accroître sa présence en Asie-Pacifique, une région à forte croissance et donc hautement stratégique. "Nos employés et nos actifs en Asie-Pacifique représentent 10 à 12% de l'ensemble. D'ici la fin de la décennie, nous souhaitons que cette part atteigne 15-20%", précise l'associé senior. La banque a notamment ouvert un bureau à Shanghai en 2020.

Le dirigeant remarque que les autres régions continuent de croître, ce qui obligera Pictet à accélérer son rythme de progression en Asie-Pacifique pour atteindre son objectif. "Nous disposons de six bureaux dans cette région, un avantage que n'ont pas certains de nos concurrents, surtout les plus petits", affirme M. de Planta, qui rappelle que lui-même ainsi que deux autres associés, Sébastien Eisinger et Laurent Ramsey, ont travaillé dans cette région par le passé.

Le groupe bancaire a du composer l'année dernière avec le départ de l'associé Boris Collardi, réputé comme un spécialiste de la gestion de fortune en Asie. Deux nouvelles personnes ont intégré le collège en 2021, dont Elif Aktug, une femme, une première pour l'établissement pluricentenaire.

A fin décembre, le ratio de fonds propres du groupe genevois s'élevait à 22,7%, nettement supérieur au seuil de 12,7% fixé par l'autorité de surveillance financière, précise le communiqué.

Pour 2022, M. de Planta affirme que Pictet va consacrer "des moyens sans précédent au développement des talents et de la technologie". "Nous prévoyons d'engager 300 nouveaux collaborateurs dans le monde entier en nous concentrant sur nos principaux marchés et sites que sont l'Asie, Londres, Zurich et Francfort", annonce-t-il, sans fournir davantage de détails. Le groupe emploie plus de 5000 personnes.

Le banquier genevois n'a pas souhaité préciser les investissements qui seront consentis dans la technologie cette année.

Pour 2022, Pictet ne fournit aucune prévision chiffrée. "L'année a commencé de manière favorable, mais moins euphorique que ce que l'on a connu en 2021", à en croire Renaud de Planta.

fr/rq/jh