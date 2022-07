Après une décision de justice, le Maryland élargit les permis de port d'armes dissimulées

La majorité conservatrice nouvellement affirmée de la Cour suprême a invalidé les limites imposées dans l'État de New York au port d'armes de poing dissimulées en dehors du domicile. La semaine dernière, la Cour a rejeté d'autres décisions qui avaient confirmé d'autres restrictions dans le Maryland, le New Jersey et la Californie.

Les législateurs de New York ont rapidement pris des mesures pour mettre en place d'autres restrictions.

M. Hogan, un républicain considéré comme un possible candidat à la présidence en 2024, a déclaré que ces décisions l'obligeaient à revenir sur les exigences en matière de permis dans son État.

"Il serait inconstitutionnel de continuer à appliquer cette disposition de la loi de l'État", a-t-il déclaré dans un communiqué.

M. Hogan a déclaré avoir ordonné à la police de l'État de suspendre la disposition relative à la "raison valable et substantielle" pour l'obtention d'un permis de port d'arme dissimulé, qui exige que les demandeurs présentent une raison légitime de porter une arme en public, comme faire face à des menaces ou être un agent de la force publique.

La directive de M. Hogan ne modifie pas les autres critères, qui empêchent les personnes ayant purgé plus d'un an de prison ou celles qui sont considérées comme un risque de violence ou d'instabilité de recevoir un permis. Les personnes âgées de 18 à 21 ans ne peuvent recevoir un permis que si leur emploi l'exige.

L'annonce de M. Hogan intervient un jour après qu'une fusillade lors d'un défilé du 4 juillet ait fait six morts et des dizaines de blessés à Highland Park, Illinois.