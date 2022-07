Après une forte baisse, les petites capitalisations américaines tentent les investisseurs avec des valorisations bon marché

"Les récessions ont eu tendance à être de bonnes opportunités d'achat pour les petites capitalisations", ont-ils ajouté. La banque a également noté que le ratio cours/bénéfices à terme du Russell 2000 s'est négocié dans la fourchette de 11 à 13 fois, "ce qui tend à marquer son point bas". Les stratèges en actions américaines de Citi ont écrit plus tôt cette semaine que "les actions de toutes les capitalisations semblent plus proches de la récession que leurs homologues à grande capitalisation".

Graphique : Petites capitalisations vs marché boursier américain,

Tout le monde n'est pas convaincu que le moment est venu d'acheter des petites capitalisations. L'appétit pour les actions des petites entreprises pourrait rapidement tourner au vinaigre si l'inflation reste persistante et que la Fed est contrainte de relever les taux plus agressivement que prévu, infligeant davantage de douleur à l'économie. La banque centrale a déjà augmenté les taux d'intérêt de 2,25 points de pourcentage cette année alors qu'elle lutte contre la pire inflation depuis quatre décennies, mais M. Powell a proposé peu d'indications précises sur ce à quoi il faut s'attendre pour la suite lors de sa conférence de presse suivant la réunion de la Fed de mercredi. "Il pourrait y avoir d'autres nouvelles économiques décevantes à venir, même si le marché prévoit (déjà) une légère récession", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones, qui recommande aux clients de "sous-pondérer" les petites capitalisations pour le moment. La force de l'économie sera testée la semaine prochaine, lors de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de juillet. Les données économiques devraient être particulièrement importantes pour le sentiment du marché au cours des deux prochains mois afin de donner des indications sur les prochaines mesures de la Fed.

Les analystes du Wells Fargo Investment Institute ont déclaré que les petites entreprises auront du mal à maintenir leur rentabilité et des positions de trésorerie saines alors que l'économie ralentit. Le cabinet prévoit que l'économie américaine sera en récession au second semestre de 2022 et au début de 2023. "Nous ne pensons pas que ce mouvement des petites capitalisations ait des jambes", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial à l'institut Wells.