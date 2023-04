par Idrees Ali et Jonathan Landay

WASHINGTON, 10 avril (Reuters) - Les agences américaines de sécurité nationale examinent la manière dont elles partagent au sein du gouvernement les informations les plus sensibles et gèrent par ailleurs les retombées diplomatiques de la "fuite" de dizaines de documents confidentiels, ont déclaré lundi trois représentants américains.

D'après l'un de ces représentants, les enquêteurs en charge de l'affaire cherchent aussi à déterminer quel individu ou groupe pourrait avoir eu les capacités et des motifs pour publier des rapports confidentiels des services du renseignement américain.

Cette "fuite" pourrait constituer l'une des plus graves atteintes à la confidentialité d'informations du gouvernement américain depuis la publication en 2013 de milliers de documents classifiés sur le site WikiLeaks.

Reuters a examiné plus de 50 documents intitulés "Secret" et "Top Secret" qui sont apparus pour la première fois le mois dernier sur des sites comme Discord et 4Chan. Certains documents ont été publiés il y a des semaines, mais leur existence a été signalée pour la première fois vendredi par le New York Times.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'authenticité des documents, relatifs notamment à la guerre en Ukraine, la Chine, le Moyen-Orient, l'Afrique...

Des représentants américains ont déclaré que certaines estimations des pertes sur les champs de bataille de l'Ukraine semblaient avoir été modifiées pour minimiser les pertes russes.

L'affaire a incité le Pentagone à se pencher sur la manière dont certains renseignements sont partagés en interne, afin de s'assurer que ceux n'ayant plus besoin de consulter les documents n'aient plus accès à ceux-ci, a déclaré lundi un représentant américain sous couvert d'anonymat.

Par le passé, a-t-il poursuivi, le Pentagone et les services du renseignement ont déjà pris occasionnellement des mesures pour restreindre a posteriori l'accès à des documents, mais la "fuite" a provoqué un nouvel examen des listes de distribution.

Selon un autre représentant, certains des documents avaient vraisemblablement été mis à la disposition de milliers de personnes disposant des autorisations de sécurité nécessaires au sein de l'administration américaine et de gouvernements alliés, en dépit du caractère hautement sensible des informations, car celles-ci pouvaient affecter ces pays. (Reportage Idrees Ali et Jonathan Landay, avec Humeyra Pamuk et Doina Chiacu; version française Jean Terzian)