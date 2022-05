Après une fuite sur l'avortement, le juge Thomas prévient que la Cour suprême ne peut pas être "intimidée".

La fuite a déclenché une tempête politique, les partisans du droit à l'avortement organisant des rassemblements devant le palais de justice et dans d'autres endroits aux États-Unis, ainsi qu'une crise interne au sein de la plus haute instance judiciaire du pays où une enquête sur la source de cette divulgation sans précédent est en cours.

Thomas, l'un des juges les plus conservateurs de la cour de neuf membres, n'a fait que quelques références passagères aux protestations concernant la fuite du projet d'avis lors de son discours à une conférence judiciaire à Atlanta.

En tant que société, "nous devenons dépendants de la volonté d'obtenir des résultats particuliers, sans vivre avec les résultats que nous n'aimons pas", a déclaré Thomas.

"Nous ne pouvons pas être une institution qui peut être intimidée pour vous donner uniquement les résultats que vous voulez. Les événements du début de la semaine sont un symptôme de cela."

La police a entouré le tribunal de hautes clôtures noires à la suite des protestations, qui ont été pacifiques.

Le projet d'avis, rédigé par le juge conservateur Samuel Alito et publié lundi par le média Politico, confirmerait une loi du Mississippi interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse et annulerait la décision historique Roe v. Wade de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Le tribunal a confirmé l'authenticité du document mais l'a qualifié de préliminaire. La cour doit rendre sa décision dans cette affaire d'ici la fin du mois de juin.

Vendredi, Alito a annulé sa participation à une autre conférence de la Cour, envoyant à la place un message vidéo dans lequel il disait aux participants qu'il aurait été "peu pratique" d'y assister, selon des personnes qui ont assisté à la conférence.

Thomas, originaire de Géorgie, s'est exprimé lors de la 11e Conférence judiciaire du circuit, un rassemblement d'avocats et de juges de la cour d'appel fédérale basée à Atlanta et des tribunaux de district fédéraux de Géorgie, de Floride et d'Alabama.

Jeudi, M. Roberts a déclaré aux participants de la conférence que la fuite était "absolument épouvantable" mais a promis qu'elle n'affecterait pas le travail de la cour.