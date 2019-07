Europe : Après une semaine dominée par la Fed, les Bourses européennes en ordre dispersé

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé sans direction claire vendredi soir, en conclusion d'une semaine très largement dominée par les spéculations autour de l'ampleur de l'assouplissement monétaire attendu du côté de la Banque centrale américaine (Fed).

Le président de la Fed Jerome Powell a réitéré jeudi l'intention de la Banque centrale d'abaisser les taux d'intérêt après "le choc de confiance" provoqué par les tensions commerciales chez les industriels.

L'anticipation de baisse des taux d'intérêt par la Fed "fait que le marché continue d'être dans un environnement plutôt serein", a expliqué à l'AFP Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

Mais, a-t-il ajouté, les mouvements du marché sont à prendre avec précaution car "toutes ces hausses ou baisses minimes comme hier" à la clôture "ne se font pas dans des gros volumes" d'échanges.

A court terme toutefois, "les fondamentaux pourraient rapidement reprendre leurs droits et dicter (leur loi aux) marchés" alors que va débuter la saison des résultats, a estimé dans une note Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

L'Eurostoxx 50 a fini en petite hausse de 0,03%.

Wall Street montait à la mi-séance vendredi: vers 16H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,55% à 27.236,37 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique avançait de 0,40%, à 8.228,38 points, et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,22%, à 3.006,46 points.

Du côté des valeurs

- VOLKSWAGEN RIT, DAIMLER SOUFFRE

Le constructeur de Mercedes-Benz, Daimler, a abaissé ses prévisions de résultats annuels, pour la deuxième fois en quelques semaines et son cours en a souffert vendredi (-0,66% à 46,34 euros). Il a invoqué comme explication un contexte défavorable et de coûteux rappels techniques. Son bilan doit être publié le 24 juillet.

En revanche, Volkswagen a bien terminé la semaine (+1,05% à 153,54 euros), après avoir annoncé vendredi étendre son alliance avec l'américain Ford. Les deux groupes, qui s'étaient rapprochés en janvier, vont oeuvrer ensemble au développement de voitures autonomes et électriques. Volkswagen va investir 2,6 milliards de dollars au total dans Argo AI, la filiale de développement des voitures autonomes de son rival Ford.

En France, le secteur automobile a terminé en forme. Valeo a pris 1,46% à 25,02 euros, Faurecia 4,53% à 37,81 euros, Peugeot 1,90% à 22,03 euros et Renault 0,95% à 52,01 euros.

- NOTE EN HAUSSE POUR BOUYGUES

S'il a terminé la semaine en légère baisse (-0,19% à 31,71 euros), le groupe Bouygues peut quand même se satisfaire d'avoir vu l'agence de notation S&P Global Ratings relever la note de sa dette à long terme.

L'agence a porté à A- la note de BBB+ auparavant, ce qui signifie que la capacité de l'entreprise à répondre à ses engagements financiers est "solide" et non plus "satisfaisante". L'agence de notation a mis en avant son redressement dans les télécoms ainsi que de bonnes perspectives du côté de la construction.

Le secteur du BTP était à la fête en Angleterre, qu'il s'agisse de Persimmon (+4,55% à 1.989,50 pence), Barratt Developments (+2,05% à 627,00 pence), Taylor Wimpey (+1,83% à 163,95 pence) ou Berkeley Group (+1,37% à 3.844,00 pence). Il profite d'une étude des notaires montrant une meilleure tenue des prix de la pierre.

- HISCOX DEGRINGOLE

En revanche, l'assureur Hiscox a terminé en baisse (-2,12% à 1.707,00 pence). Le groupe a évoqué, dans son rapport d'activité publié dans la matinée, le coût faramineux de catastrophes naturelles l'an passé, notamment le typhon Jebi au Japon et l'ouragan Michael en Floride aux États-Unis.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,38% à 5.572,86 points

Francfort - Dax: -0,07% à 12.323,32 points

Londres - FTSE 100: -0,05% à 7.505,97 points

Milan - FTSE MIB: +0,06% à 22.182,70 points

Madrid - IBEX 35: +0,14% à 9.293,30 points

Lisbonne - PSI 20: +0,68% à 5.221,17 points

Suisse - SMI: -1,18% à 9.762,98 points

Amsterdam - AEX: +0,07% à 567,41 points

Bruxelles - BEL 20: +0,20% à 3.578,37 points

