Europe : Après une semaine volatile, les Bourses européennes concentrées sur la

PARIS (awp/afp) - Après une semaine volatile où la morosité économique a été compensée par un regain d'optimisme sur le front commercial, les marchés européens, toujours à des niveaux très hauts, devraient particulièrement surveiller les développements géopolitiques aux Etats-Unis, en Chine et au Royaume-Uni.

"On cherche des catalyseurs mais il n'y en a pas beaucoup, à part la guerre commerciale qui pourrait peut être se résoudre positivement", résume auprès de l'AFP Florence Barjou, responsable de la gestion diversifiée chez Lyxor AM, estimant que les marchés européens évoluent à des niveaux techniques assez hauts.

"C'est normal que le marché ait du mal à franchir ces points hauts actuels car l'environnement macroéconomique est en train de se détériorer", ajoute-t-elle.

Les indicateurs européens cette semaine ont en effet été moins bons qu'attendus, à l'image de l'indice PMI de la croissance du secteur privé en zone euro, au plus bas depuis six ans à 50,4 points, à peine au-dessus du seuil de contraction.

"Le ralentissement qui touchait le secteur manufacturier commence à se diffuser au secteur des services. Cela a un coté inquiétant", pointe Mme Barjou.

Et les politiques monétaires accommodantes des banques centrales européenne et américaine ne suffisent pas à ramener de l'optimisme.

"Il y a des dissensions au sein des conseils des gouverneurs, des désaccords émergent", souligne Mme Barjou, faisant allusion à la démission de Sabine Lautenschläger, membre allemande de la direction de la BCE.

Du côté macroéconomique, la semaine a été également animée avec le lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump.

"Quelque chose se profile dans la perspective des présidentielles de l'an prochain, c'est l'émergence d'une candidate côté démocrate, Elisabeth Warren, qui n'est pas pro-business. Pour les marchés ce serait une autre histoire", avance Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac.

Le séisme politique de cette procédure contre Trump a cependant finalement assez vite absorbé par les marchés, notamment grâce à de bonnes nouvelles du côté de la guerre commerciale sino-américaine.

Brexit toujours dans le viseur

La Chine a ainsi affirmé jeudi avoir acheté des quantités "considérables" de porc et de soja américains, une annonce perçue comme un geste de détente de Pékin envers Washington après plus d'un an de conflit commercial.

"La saga sino-américaine continue de créer un peu de volatilité au jour le jour mais c'est maintenant considéré par les marchés comme quelque chose qui ne présente plus beaucoup de risque", tempère M. Saint-Georges.

"On a eu une semaine assez classique: pas brillante sur le plan économique, pas brillante sur le plan politique, on entre dans une période de consolidation après le rebond de septembre", résume-t-il.

La question du Brexit sera évidemment toujours dans le viseur des marchés, la semaine prochaine. Avec le retour des députés à la chambre des Communes, resurgissent les inquiétudes sur le sujet.

La crainte que le Premier ministre conservateur Boris Johnson passe en force et impose un Brexit sans accord, scénario du pire pour les milieux économiques, a pesé sur la livre, ce qui a paradoxalement bénéficié au marché boursier et lui a permis de gagner du terrain sur la semaine.

Le congrès annuel du Parti conservateur qui se tient entre dimanche et mercredi à Manchester sera particulièrement surveillé. Concernant l'actualité économique proprement dite, le marché suivra la publication de la seconde estimation du PIB pour le deuxième trimestre. La première estimation avait inquiété en montrant une baisse de 0,2% de l'activité économique, sur fond de perturbations liées au Brexit.

Le géant des supermarchés Tesco publiera par ailleurs ses résultats semestriels mercredi qui en diront plus sur le comportement des consommateurs face au flou entourant la sortie du pays de l'UE. Ils permettront également de connaître l'état de forme du numéro un du secteur dans un marché de la distribution ultra-concurrentiel sous la pression des enseignes de maxi-discompte.

"On attend moins de chiffres macroéconomiques confirmant le ralentissement, la semaine prochaine. Sur le plan économique il n'y aura pas grand chose de nouveau, mais il y aura la continuation de tout ce bruit politique qui vient de Londres, Washington, Pékin qui devrait poursuivre la phase de consolidation du marché", conclut Didier Saint-Georges.

