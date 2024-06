Après avoir réussi à forcer le gouvernement à renoncer à 2,7 milliards de dollars de hausses d'impôts, de jeunes militants kenyans visent plus haut, en s'attaquant à la corruption et à la mauvaise gouvernance profondément enracinées.

Les manifestants estiment que le projet de loi de finances que le président William Ruto a abandonné mercredi n'est qu'un symptôme des problèmes qui affligent un pays où de nombreux jeunes voient leurs perspectives d'emploi s'amenuiser en dépit d'une forte croissance économique.

Le mouvement n'a guère de précédent dans la mesure où il mobilise massivement les Kényans au-delà des divisions ethniques et régionales, tout en rejetant toute forme de leadership politique. Historiquement, les manifestations au Kenya ont toujours été menées par les élites et se sont souvent soldées par des accords de partage du pouvoir qui n'ont apporté que peu d'avantages tangibles aux manifestants.

Les manifestants doivent maintenant relever le défi de maintenir leur unité et leur élan tout en poursuivant des objectifs plus larges et moins immédiats. Ils devront également décider comment répondre à l'offre de dialogue de M. Ruto, que le président a faite mercredi sans donner de précisions.

L'écrivain et activiste Nanjala Nyabola a déclaré que la plupart des personnes impliquées dans les récentes manifestations étaient motivées par des griefs légitimes et bien ancrés à l'égard du gouvernement.

"Tant que ces griefs ne seront pas pris en compte, il est peu probable qu'ils soient prêts à faire des concessions.

La manière dont le mouvement diffus et sans leader, qui s'est organisé en grande partie via les médias sociaux, poursuivra ses objectifs à l'avenir reste une question ouverte - et une source de débat interne.

Christine Odera, coprésidente de la Coalition kényane pour la jeunesse, la paix et la sécurité, une organisation de la société civile, a déclaré qu'il était nécessaire de développer des structures plus formelles pour défendre les intérêts des jeunes et s'adresser au gouvernement.

"Si nous agissons de manière organique, nous risquons de perdre toute la conversation", a déclaré M. Odera, qui a participé aux manifestations. "Le président a dit que nous devions avoir des conversations. Nous ne pouvons pas tous nous asseoir dans un stade et avoir une conversation".

D'autres ne sont pas du tout d'accord.

Ojango Omondi, membre du groupe de travail des centres de justice sociale, un groupe d'activistes communautaires d'un quartier pauvre de Nairobi, estime que la création de structures formelles et la désignation de représentants nationaux pourraient permettre au mouvement d'être corrompu par des politiciens.

"Nous n'avons pas besoin de négocier quoi que ce soit", a-t-il déclaré. "Tout ce que nous voulons, ce sont de meilleures conditions de vie. Tout ce que nous voulons, c'est que les dirigeants cessent d'utiliser nos ressources [...] pour financer leur train de vie somptueux".

LA QUESTION DE L'UNITÉ

Selon M. Omondi, les manifestants de la semaine écoulée ont eu de nombreuses raisons de rester mobilisés, qu'il s'agisse d'organiser des funérailles pour les quelque deux douzaines de personnes tuées lors d'affrontements avec la police mardi ou de forcer la tenue d'élections révocatoires contre des membres du parlement.

Un autre moment clé pourrait être la prochaine tentative du gouvernement d'adopter un projet de loi de finances, qui est nécessaire pour financer les dépenses de l'année fiscale à venir. Certains manifestants soupçonnent le gouvernement d'essayer de faire passer des augmentations d'impôts.

Dans un pays où les affinités ethniques ont traditionnellement été un moteur essentiel de la contestation, les manifestations actuelles, menées par les jeunes, se sont distinguées par la construction d'une unité autour de griefs communs.

Mais des fissures apparaissent déjà.

Malgré la volte-face de M. Ruto sur les hausses d'impôts, certains manifestants ont demandé que la marche prévue sur la résidence présidentielle soit maintenue jeudi, afin de forcer le président à quitter le pouvoir. D'autres ont rejeté cette idée qu'ils considèrent comme une manœuvre dangereuse.

En fin de compte, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, bien qu'elles aient été moins importantes que mardi.

À Eldoret, ville natale de M. Ruto et bastion politique, où des milliers de personnes issues de différents groupes ethniques sont descendues dans la rue mardi, un militant des droits de l'homme a déclaré que certaines tensions refaisaient surface depuis le retrait du projet de loi par le président.

Nicholas Omito, directeur général du Centre pour les droits de l'homme et la médiation, a déclaré que les manifestants de l'ethnie Kalenjin de M. Ruto soutenaient que les manifestations devaient cesser maintenant que le projet de loi avait été abandonné. Les manifestants de l'ethnie Kikuyu insistaient sur le fait qu'ils devaient continuer jusqu'à ce que Ruto démissionne.

Nyabola, l'auteur, a admis que la solidarité affichée par les Kényans de toutes les couches de la société, descendus dans la rue dans le cadre d'une épreuve de force audacieuse avec leur gouvernement, ne pouvait pas effacer la longue histoire de division ethnique du pays.

"Vous ne pourrez jamais vous en débarrasser complètement", a-t-elle déclaré. "Mais pour l'instant, c'est la disparité des classes et des richesses entre les hommes politiques et les gens ordinaires qui est au centre de l'attention.