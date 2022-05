Aqua AM obtient le label Greenfin pour son fonds Transition Evergreen 24/05/2022 | 14:52 Envoyer par e-mail :

Aqua Asset Management a annoncé l'obtention du label Greenfin pour son fonds Transition Evergreen, 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone.



Pour Lionel Le Maux, président d'Aqua Asset Management : " Quelques mois après l'obtention du label Relance, destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique, nous sommes fiers d'obtenir ce label Greenfin pour notre fonds Transition Evergreen. Il réaffirme notre engagement en faveur des PME et ETI françaises qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement. Ce label témoigne également du profond travail entrepris par les équipes d'Aqua Asset Management sur la thématique de la transition écologique et la mesure d'impact. "





