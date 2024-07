Aqua Asset Management fait évoluer sa gouvernance

Le 11 juillet 2024 à 10:26 Partager

Aqua Asset Management aborde un nouveau cycle de croissance et fait évoluer sa gouvernance en nommant Vick Desplat et Guillaume Neymon respectivement président et directeur général. Ils étaient jusqu'à présent directeurs d’investissement au sein d’Aqua AM, lancé en 2017 par Lionel Le Maux et Catherine Le Maux, qui restent actionnaires de la société de gestion. "Ils siègeront au comité stratégique d’Aqua Asset Management et apporteront leur soutien à la nouvelle direction dans cette phase de développement à venir", précise un communiqué.



Vick Desplat a débuté sa carrière chez Airbus en Espagne puis chez EDF à Paris, avant d'accompagner de jeunes sociétés dans leurs levées de fonds, notamment dans l'efficacité énergétique, à New York. Il intègre Aqua Asset Management dès 2017, en tant que responsable de participations puis directeur d'investissement depuis 2019. Il a intégré le COMEX de la société de gestion en 2023.

Guillaume Neymon a débuté sa carrière chez Vinci Concessions, tout d'abord en structuration de dette, puis en rejoignant l'équipe de développement de Vinci Airports. Ces deux expériences lui ont permis de travailler sur de grands projets d'infrastructures, côté dette et côté equity. Il rejoint Aqua Asset Management en 2022 en qualité de directeur d'investissement.