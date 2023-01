Aqua Asset Management nomme Marie-Anastasia Harmand en tant que Responsable Impact

Aqua Asset Management poursuit le renforcement de ses équipes et annonce la nomination de Marie-Anastasia Harmand en tant que responsable Impact, effective depuis le 2 janvier 2023. Elle rapporte à Catherine Le Maux, Directrice générale. Dans le cadre de ses fonctions, elle aura pour mission de veiller au déploiement de la stratégie RSE de l’entreprise, avec pour objectif de continuer à faire grandir sa performance en poursuivant l’intégration des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance dans sa politique d’investissement.



Marie-Anastasia Harmand sera également en charge de coordonner les actions à mener et de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour poursuivre la démarche d'Aqua Asset Management en tant qu'entreprise à mission.



Avant de rejoindre Aqua Asset Management, Marie-Anastasia Harmand a évolué pendant deux ans au sein du cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique Blunomy (ex. Enea Consulting) en tant que Consultante en stratégie puis Financial Analyst.



Elle y a développé une connaissance fine des problématiques environnementales, sociétales et de gouvernance en accompagnant des acteurs financiers sur leurs sujets de reporting réglementaire (SFDR, taxonomie), diversifications et thèses d'investissement. Marie- Anastasia Harmand est diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un Master en Finance et Stratégie.



Cette nomination vient s'ajouter à celles de Guillaume Neymon en tant que Directeur d'investissement et de Clara Deslais en tant que juriste qui ont rejoint Aqua Asset Management au cours de ces dernières semaines.