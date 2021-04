APICORP / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) : résultat net 2020 en hausse de 3%



06-Avr-2021 / 12:20 GMT/BST



Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) : résultat net 2020 en hausse de 3% Résultat net en hausse à 115 millions USD malgré l'impact de la pandémie de Covid-19

Amélioration de 7,5% du bilan qui atteint 7,89 milliards USD

Portefeuilles Services bancaires aux entreprises et Trésorerie et marchés financiers en hausse de 6% et 13%, respectivement

Amélioration des principaux indicateurs financiers et paramètres de risque, avec des ratios de liquidité (349%) et d'adéquation des fonds propres (31%) plus élevés que jamais Dammam, Arabie saoudite, 6 avril 2021 - L'Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (www.APICORP.org), un établissement financier de développement multilatéral, annonce que son Conseil d'administration a recommandé l'adoption, par l'Assemblée générale, de ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. La Société, qui a maintenu ses performances record malgré l'incidence négative de la crise mondiale sans précédent de la Covid-19, affiche une hausse de 3% sur un an de son bénéfice net, qui passe de 112 millions USD en 2019 à 115 millions USD en 2020. Ces bons résultats sont attribuables principalement à une croissance de 6% en glissement annuel du portefeuille Services bancaires aux entreprises d'APICORP, dont la valeur atteint 3,9 milliards USD, et à une croissance de 13% en glissement annuel de son portefeuille Trésorerie et marchés financiers, qui a également généré une plus-value nette de 46 millions USD, soit une augmentation de 488% par rapport à l'exercice précédent. De plus, le bilan de la Société est passé de 7,34 milliards USD à 7,89 milliards USD en 2020, soit une hausse de 7,5% sur un an, supérieure au TCCA (taux de croissance composé annuel) de 5% enregistré au cours des cinq dernières années. Les principaux indicateurs financiers et paramètres de risque ont également poursuivi leur amélioration constante, puisque la Société a enregistré le ratio de liquidité le plus élevé de son histoire (349%), un accroissement de +1% sur un an de son ratio d'adéquation des fonds propres, à 31%, ainsi qu'une réduction de son niveau d'endettement de 2,5x en juin 2020 à 2,23x en décembre 2020. Ces solides indicateurs financiers et de risque démontrent non seulement la solidité et la résilience de la position financière d'APICORP, mais ils permettent en outre à la Société de conserver sa notation « Aa2 » avec perspective stable de Moody's et d'obtenir sa première notation « AA » avec perspective stable de Fitch, faisant d'APICORP le seul établissement financier de la région MENA à détenir deux notations « AA ». L'année 2020 a également été marquée par une augmentation de capital qui a permis à APICORP de faire passer son capital autorisé de 2,4 milliards SD à 20 milliards USD, son capital souscrit de 2 milliards USD à 10 milliards USD, son capital libéré de 1 milliard USD à 1,5 milliard USD, et son capital exigible de 1 milliard USD à 8,5 milliards USD. Commentant les résultats d'APICORP, M. Aabed bin Abdulla Al-Saadoun, Président du Conseil d'administration, a déclaré : « Les robustes résultats financiers de l'exercice 2020, obtenus malgré le contexte économique incertain qui a assombri la majeure partie de l'année, témoignent de la constance et de la résilience exceptionnelles d'APICORP. Le fait que nous ayons clôturé l'exercice avec une augmentation de 3% du bénéfice net met en lumière la solidité des fondamentaux de notre Société. Tandis que la région et le monde entier commencent à se remettre du choc de la pandémie de Covid-19, nous sommes convaincus que nous continuerons à soutenir efficacement le secteur énergétique de la région MENA, en particulier l'avancement proactif de l'agenda de la transition énergétique. » M. Ahmed Ali Attiga, Directeur général d'APICORP, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer qu'APICORP clôture une nouvelle fois un exercice financier fructueux. Les résultats que nous avons atteints en 2020 sont d'autant plus remarquables si l'on pense aux ondes de chocs de la triple crise sans précédent provoquée par la pandémie de Covid-19 qui ont gravement affecté les résultats d'établissements financiers homologues et impacté tous les secteurs économiques. Obtenus grâce au soutien déterminé de nos États membres, à nos partenariats solides et au travail acharné de tous les membres de notre personnel, ces résultats positifs soulignent la robustesse de notre stratégie d'investissement et de financement à long terme, ainsi que notre manière réactive et efficiente de relever les défis de 2020. » « À l'avenir, nous allons continuer à consolider notre position de partenaire financier de confiance du secteur énergétique de la région MENA. Conformément à notre mandat de développement, nous allons ?uvrer au soutien de la croissance du secteur privé - notamment dans le domaine des énergies propres et renouvelables - afin d'accélérer la transition énergétique et de bâtir un avenir plus durable pour le monde arabe », a ajouté M. Attiga. Points saillants par branche d'activité Services bancaires aux entreprises En 2020, les actifs d'APICORP liés aux Services bancaires aux entreprises ont augmenté de 6% en glissement annuel pour atteindre 3,9 milliards USD et ont enregistré 1,6 milliard USD de tirages sur l'année. En particulier, 6 des 11 engagements de financement de projets concernaient des énergies vertes ou relevaient de la catégorie des projets de services durables aux collectivités ; tous faisaient partie du plan contracyclique de 500 millions USD lancé par APICORP en avril pour aider le secteur énergétique de la région MENA à atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 et la volatilité des prix du pétrole. Le ratio de prêts non performants est cependant resté très bas, à 0,59% seulement. Investissements Si la crise de 2020 a affecté les revenus de certaines entreprises de notre portefeuille, elle a également ouvert des perspectives qui ont permis à APICORP de procéder, aux côtés d'investisseurs partageant les mêmes points de vue, à des investissements de qualité dans des entreprises bien gérées à fort potentiel afin de maximiser la création de valeur et l'impact à long terme. Au cours de l'exercice, la Société a procédé à sa toute première prise de participation dans une entreprise d'énergie éolienne ; parallèlement, elle a continué de sortir d'un certain nombre d'investissements existants afin d'optimiser le bilan et de capitaliser sur les perspectives de croissance à long terme de son portefeuille de participations. Trésorerie et marchés financiers En adoptant une approche plus active de la gestion des actifs et passifs d'APICORP, la branche Trésorerie et marchés financiers a pu non seulement optimiser les rendements ajustés au risque du portefeuille de placements de haute qualité de la Société (dont 46 millions USD de plus-values), mais elle a également renforcé son robuste profil de financement. Au point de vue des financements, APICORP a augmenté ses prêts à moyen terme de 26% sur un an tout en réduisant les financements à court terme de 12% afin de se protéger contre une volatilité prolongée des marchés. Par ailleurs, en juin 2020 la Société a rehaussé son profil d'émetteur de dette dans l'univers souverain, supranational et des agences (SSA) en émettant des obligations de référence pour un montant de 750 millions USD ; cette émission, qui a atteint le rendement et le spread les plus bas de l'histoire de la Société, a attiré des investisseurs SSA de haute qualité du monde entier (plus de 50% des souscripteurs étaient des banques centrales et des institutions officielles. Le succès de l'opération a été consolidé par la suite avec un abondement de 250 millions USD en octobre qui a porté le montant total de l'émission à 1 milliard USD. Distribué par APO Group pour Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP). Télécharger l'image : Dr. Ahmed Ali Attiga, PDG, APICORP

Dr. Ahmed Ali Attiga, PDG, APICORP Télécharger l'image : Dr. Aabed bin Abdulla Al-Saadoun Président, APICORP -FIN- À propos d'APICORP : L'Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) est un établissement financier de développement multilatéral fondé en 1975 en vertu d'un traité international signé entre les dix pays arabes exportateurs de pétrole. Son objectif est de soutenir et d'encourager le développement des industries pétrolières et du secteur énergétique du monde arabe. APICORP réalise des investissements en fonds propres et fournit des services de financement de projets, de financement commercial, de conseil et de recherche. APICORP est notée « Aa2 » par Moody's et « AA » par Fitch, tous deux avec une perspective stable. Son siège social est situé à Dammam, en Arabie saoudite. Pour de plus amples informations, visitez le site : www.apicorp.org Suivez-nous sur Pour plus d'informations, contactez : Hassan Al-Jundi APICORP Portable : +966 55 8012942 Email : haljundi@apicorp.org Zeeshan Masud Daniel Chinoy Weber Shandwick Weber Shandwick Portable : +971 55 918 6751 Portable : +971 50 255 3402 Email : zmasud@webershandwick.com Email : dchinoy@webershandwick.com





