Arabie-Attaque déjouée contre un poste de police, 4 tués-TV

RYAD, 21 avril (Reuters) - Quatre assaillants ont été tués par les forces de sécurité saoudiennes qui ont fait échec à une attaque contre un poste de police de la province de Ryad, dans le centre du royaume, a rapporté dimanche la chaîne de télévision Al Arabia, qui cite ses propres sources.

Les quatre personnes abattues avaient contribué à l'attaque contre le poste de police de Zoulfi, petite ville à 250 km au nord-ouest de la capitale Ryad, a ajouté la chaîne.

Le ministère saoudien de l'Intérieur n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissements sur ce qui s'est passé à Zoulfi.

Sur des vidéos mises en ligne, et dont Reuters n'a pu vérifier l'authenticité, on peut voir un véhicule à un poste de contrôle, ses portières ouvertes et deux corps ensanglantés gisant au sol à proximité.

Selon Al Arabia, les assaillants étaient équipés de mitraillettes, de bombes et de cocktails Molotov.

Des islamistes armés ont visé des installations des forces de sécurité depuis des années en Arabie saoudite. L'an dernier, un membre des forces de sécurité et un Bangladais ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle à Bouraïdah, et un policier a été tué dans une autre attaque à Taëf, dans l'Ouest. (Lisa Barrington; Eric Faye pour le service français)