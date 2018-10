Arabie Saoudite : Saudi Aramco et Total lancent les études d’ingénierie d’un complexe pétrochimique géant à Jubail

Regulatory News:

Amin H. Nasser, Président-directeur général de Saudi Aramco et Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), ont signé aujourd’hui à Dhahran l’accord de développement conjoint des études d’ingénierie1 pour la construction d’un complexe pétrochimique géant à Jubail, sur la côte Est de l’Arabie Saoudite.

Annoncé en avril 2018, ce complexe sera situé à côté de la raffinerie SATORP, opérée par Saudi Aramco (62,5 %) et Total (37,5 %), de façon à maximiser les synergies opérationnelles entre les sites. Il comprendra un vapocraqueur sur charges mixtes (50 % éthane et gaz de raffinerie) de taille mondiale (1,5 million de tonnes par an) – le premier de la région du Golfe à être intégré avec une raffinerie – ainsi que des unités pétrochimiques à haute valeur ajoutée. Ce projet représentera un investissement d’environ 5 milliards de dollars et son démarrage est prévu pour 2024.

Le vapocraqueur alimentera également d’autres usines pétrochimiques et de chimie de spécialités situées dans la zone industrielle de Jubail et au-delà. Cela représentera un investissement supplémentaire de 4 milliards de dollars pour les investisseurs tiers, qui contribuera à l’économie Saoudienne.

Au total, environ 9 milliards de dollars seront investis, permettant la création de 8 000 emplois locaux directs et indirects.

Amin H. Nasser, Président-directeur général de Saudi Aramco a déclaré : « Le développement de la deuxième phase de SATORP représente une étape majeure dans la stratégie aval de Saudi Aramco. Celle-ci vise à maximiser nos ressources en hydrocarbures et à contribuer à positionner le Royaume en tant que hub pour la fabrication de produits chimiques, contribuant ainsi à la diversification économique. La signature d’aujourd’hui permettra de multiples réalisations, allant de la production de carburants et produits pétrochimiques à haute valeur ajoutée pour les consommateurs des trois continents, en passant par la création d’emplois et le développement de l’économie locale. Nous sommes heureux de célébrer avec Total cette nouvelle étape de la vie de SATORP. »

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total a déclaré : « Nous sommes ravis d’écrire une nouvelle page de notre histoire commune en lançant un nouveau projet géant, fondé sur la réussite de SATORP, notre plus grande et plus performante raffinerie au monde. Ce complexe pétrochimique de taille mondiale s’inscrit également dans notre stratégie d’expansion dans la pétrochimie qui consiste à maximiser les synergies au sein de nos plateformes majeures, à développer nos activités à partir de charges avantagées et à tirer parti de la croissance du marché des polymères en Asie. »

A propos de SATORP :

Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company (SATORP), la première joint-venture entre les deux sociétés, a été créée en juin 2008 afin de construire un complexe de raffinage et de pétrochimie dans la zone industrielle Jubail II. La raffinerie, dont la capacité est passée de 400 000 barils par jour à son démarrage en 2014 à 440 000 barils par jour aujourd’hui, est reconnue comme étant l’une des plus performantes au monde.

A propos de Saudi Aramco :

Saudi Aramco est une société intégrée mondiale de premier plan dans le secteur de l'énergie et des produits chimiques. Nous sommes fondamentalement convaincus que l'énergie est une opportunité. De la production d'environ un baril de pétrole sur huit dans le monde à la mise au point de nouvelles technologies énergétiques, nos équipes à travers le monde s’engagent pour que toutes leurs actions aient une portée. Nous travaillons à rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles afin de contribuer à favoriser la stabilité et la croissance sur le long-terme dans le monde entier. www.saudiaramco.com

À propos de Total :

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone.

Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

1 Front-End Engineering and Design (FEED)

