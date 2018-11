Aramco évoque 150 milliards de dollars de dollars d'investissements dans le gaz

S'exprimant lors d'un forum consacré à l'industrie chimique à Dubaï, Amin Nasser a précisé qu'Aramco entendait porter sa production à 23 milliards de pieds cubes par jour (environ 650 millions de mètres cubes) contre 14 milliards aujourd'hui.

"Notre programme gaz (...) attirera des investissements d'environ 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Nous disposons également de ressources de gaz non conventionnelles de la meilleure qualité, qui complètent de plus en plus nos vastes ressources conventionnelles", a-t-il ajouté.

Amin Nasser a souligné que l'essentiel de la production de gaz d'Aramco était à destination du marché domestique, ajoutant qu'à terme l'entreprise voulait devenir exportatrice dans ce secteur.

"Nous voulons passer d'une situation où nous nous contentons de répondre aux besoins du secteur des services collectifs du royaume, ce qui passera de plus en plus par une hausse des énergies renouvelables et du nucléaire, à un stade où nous sommes un exportateur de gaz et de produits gaziers."

L'Arabie saoudite entend produire 10% de son électricité à partir de sources renouvelables au cours des cinq à six prochaines années pour à la fois diversifier son mix énergétique et libérer davantage de brut pour l'exportation.

(Rania El Gamal et Maha El Dahan, version française Benoît Van Overstraeten, édité par Bertrand Boucey)