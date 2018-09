Acquisition - Industrie 4.0 - PLM - Continuité numérique - Simulation numérique







Aras acquiert Comet Solutions

pour intégrer la simulation numérique à sa plateforme PLM







Lyon, le 25 septembre - Aras, éditeur de logiciel de PLM (Product Lifecycle Management), annonce l'acquisition de Comet Solutions Inc., fournisseur de logiciels et de services de gestion de simulation numérique. Grâce à la technologie de Comet Solutions, les industriels seront capables, avec la plateforme PLM d'Aras, de réellement intégrer la simulation numérique dans leurs processus d'ingénierie et ainsi d'améliorer la traçabilité globale, ainsi que la réutilisation tout au long du cycle de vie de leurs produits.







Avec l'arrivée de produits de plus en plus complexes et la pression de la concurrence, parallèlement aux opportunités qu'offrent le concept de « jumeau numérique » et l'Internet des Objets, les experts du secteur s'attendent à une demande croissante pour intégrer la simulation numérique à la gestion du cycle de vie du produit. L'utilisation plus large de la simulation numérique avait jusqu'à maintenant été freinée par l'échec des outils de gestion des processus et des données de simulation (SPDM) à intégrer les ingénieurs simulation dans les processus globaux d'ingénierie.







Intégrer les données de simulation à une plateforme PLM ouverte







L'acquisition de Comet Solutions est une étape importante de la stratégie d'Aras en matière de SPDM. Grâce à la technologie de Comet Solutions, Aras comble le fossé qui persistait entre la simulation numérique et les outils de conception. Elle donne ainsi la possibilité aux ingénieurs simulation de répéter et réutiliser leurs analyses, tout en les connectant à la configuration des produits et ceci dans une démarche de conception collaborative et interdisciplinaire.







L'indépendance de la technologie Comet Solutions, vis-à-vis des outils auteurs et de simulation, s'inscrit parfaitement dans la philosophie d'ouverture d'Aras. Elle offre la possibilité de s'interfacer à une large gamme de solutions de CAO, de gestion des données produits (PDM), de maillage aux éléments finis, d'outils de simulation 0D/1D et d'autres applications spécialisées. Cette indépendance est un prérequis indispensable pour rendre possible le SPDM au sein d'organisations où les architectures applicatives sont largement hétérogènes.







« L'extension de la continuité numérique aux outils et processus de simulation est apparue comme un catalyseur essentiel pour les futurs modèles commerciaux. La simulation peut apporter une valeur ajoutée significative au développement de produits, à la fabrication et aux opérations sur le terrain, mais elle n'a pas encore atteint son potentiel en raison d'une connexion limitée avec le reste de l'entreprise. L'ajout des fonctionnalités de Comet Solutions nous permettra d'apporter de la répétabilité, de la réutilisabilité et de la traçabilité à la simulation tout au long du cycle de vie du produit » indique Stéphane Guignard, Directeur Europe du Sud d'Aras.







« En rejoignant Aras, Comet Solutions entend poursuivre ses objectifs afin de permettre à la simulation numérique de rentrer dans les entreprises. Ce rapprochement va générer de la valeur à la fois pour les clients de Comet Solutions et d'Aras » déclare Malcolm Panthaki, Directeur Technique et fondateur de Comet Solutions.











A propos de Comet Solutions







Comet Solutions fournit des logiciels et des services qui simplifient le processus complexe d'ingénierie systèmes. Comet Solutions a développé une gamme d'applications Web, SimApps(TM), qui intègrent des connaissances et des méthodes, et remplacent la complexité des outils d'ingénierie assistée par ordinateur. SimApps(TM) fait en sorte que la conception axée sur la simulation puisse être utilisée par tous, des experts CAE aux ingénieurs de conception.







Grâce à Comet SimApps, les entreprises peuvent exploiter tout le potentiel de leurs logiciels CAO/CAE/PLM et leurs ressources en utilisant des solutions alternatives en matière de conception, permettant ainsi une innovation produit plus rapide et de meilleure qualité.