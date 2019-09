Aras emménage dans 750 m2 de nouveaux locaux à Lyon pour accompagner son développement

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 24 septembre 2019





Aras , éditeur de solutions logicielles pour les applications industrielles numériques, emménage dans de nouveaux locaux de 750 m2 à proximité de la gare de Lyon Perrache et ambitionne de recruter une quinzaine de collaborateurs d’ici fin 2021 pour doubler ses effectifs. Une stratégie ambitieuse pour permettre à la société de développer ses activités commerciales et de formation en France et en Europe du Sud.

Spécialisé dans la gestion du cycle de vie produits, Aras propose une plateforme PLM adaptée aux grandes entreprises des secteurs de l’automobile, l’aéronautique ou encore de l’industrie manufacturière, répondant ainsi aux enjeux actuels de la transformation digitale et de l’industrie 4.0. Installé à Lyon depuis 2016, Aras France compte aujourd’hui 15 collaborateurs et accompagne une quinzaine de clients parmi lesquels Actia , Airbus et Safran Seats. La solution Aras Innovator est utilisée par près de 10 000 utilisateurs en France avec pour objectif d’atteindre les 25 000 utilisateurs en 2020.

«

En renforçant notre implantation à Lyon, nous sommes désireux de créer un véritable écosystème pour contribuer à améliorer et accompagner les ETI et grands comptes du secteur industriel de toute la région dans leur transformation numérique vers l’industrie 4.0. Nous souhaitons également élargir notre présence aux secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires, mais aussi développer des projets innovants en lien avec les universités.

Stéphane Guignard, Directeur France et Europe du Sud d’Aras

Lyon, une position centrale en Europe

Ces nouveaux locaux d’une surface de 750 m2 à proximité immédiate de la gare multimodale de Perrache accueillent également le centre de formation à la plateforme Aras Innovator destiné à tous les clients, prospects et partenaires intégrateurs. Un choix dicté par la situation géographique centrale de Lyon et la possibilité d’accéder rapidement à l’ensemble de la zone commerciale d’Aras en Europe du Sud (l’Europe francophone - Belgique, France, Luxembourg et Suisse ; ainsi que l’Afrique du Nord, l’Espagne, l’Italie et la Turquie.)

En savoir plus sur Aras :

Aras propose une plateforme résiliente répondant aux enjeux de la transformation digitale et de l’industrie 4.0. Sa technologie ouverte permet de livrer rapidement des solutions flexibles et évolutives pour l’ingénierie, la fabrication et la maintenance de produits complexes.

Les applications de gestion du cycle de vie et de sa plateforme Aras Innovator permettent à tous les utilisateurs, de toutes les disciplines et de tous les départements, d’accéder aux process et données produits tout au long du cycle de vie et pour l’intégralité de la chaine d’approvisionnement. Elle peut être facilement téléchargée, toutes les applications étant disponibles contre le versement de frais de souscription uniques, qui incluent toutes les mises à jour.

Société créée en 2000 dont le siège se situe à Andover aux Etats-Unis, Aras est présent à travers des filiales au Japon, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en France. Aras compte plus de 350 références dans plus de 160 pays dans le monde et plus de 250 000 utilisateurs, parmi lesquelles : Airbus, Audi, General Electric, General Motors, Honda, Kawasaki et Microsoft.

Contacts presse :

