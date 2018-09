Arcadia Biosciences interjette appel auprès du Circuit fédéral et engage des poursuites auprès du Tribunal fédéral de New York en contestant les brevets d’Arista sur le blé à amidon résistant riche en fibre

-- le portefeuille varié d’ingrédients de marque GoodWheat™ d’Arcadia évolue vers une commercialisation à grande échelle --

Arcadia Biosciences, Inc. (Nasdaq : RKDA), une entreprise d’alimentation agricole, a annoncé aujourd’hui avoir interjeté appel auprès de la Cour d’appel du tribunal des États-Unis pour le Circuit fédéral (Circuit fédéral) et engagé, auprès du Tribunal de district des États-Unis pour le District sud de New York (SDNY), des poursuites contre Arista Cereal Ingredients, Pty, Ltd. et deux de ses sociétés affiliées. Les poursuites sont liées au blé à amidon résistant (AR) riche en fibre d’Arcadia.

« Nous respectons la propriété intellectuelle d’autrui et défendons vigoureusement la nôtre » a déclaré Raj Ketkar, président et chef de la direction d’Arcadia. « Le marché mondial du blé est considérable - entre 20 et 25 pour cent des calories absorbées par l’être humain proviennent du blé. Alors que nous cherchons à faire valoir nos droits sur les brevets en question, il existe de vastes régions non concernées par ces brevets dans lesquelles nous continuons à faire progresser nos plans de commercialisation du RS GoodWheat, ainsi que les autres ingrédients de notre portefeuille de marque GoodWheat. »

Le portefeuille d’ingrédients de marque GoodWheat de l’entreprise comprend également des variétés de blé offrant des niveaux élevés de protéine, des niveaux élevés d’acides aminés, et des niveaux inférieurs de gluten, sans oublier un blé complet de meilleur goût. L’entreprise récolte actuellement des échantillons et cultures de semences de ces variétés et prévoit annoncer les résultats technologiques ainsi que des informations sur le lancement commercial, à la suite des études d’analyse nutritionnelle.

« On estime que le marché mondial de la farine de blé atteindra environ 200 milliards USD d’ici à 2022. C’est un marché qui a vu peu d’innovation au cours des 75 dernières années et qui offre, selon nous, une opportunité exceptionnelle pour de nombreux acteurs. Nous avons développé notre portefeuille d’ingrédients de marque GoodWheat afin de donner aux consommateurs des choix supplémentaires de produit de blé qui complémentent un style de vie sain » a ajouté M. Ketkar. « Notre travail cherche à rendre le blé de nouveau tendance. »

L’appel auprès du Circuit fédéral conteste la récente décision du Patent Trial and Appeal Board (PTAB) sur la technologie RS GoodWheat d’Arcadia, adoptant une interprétation de revendication qui s’est traduite par le rejet d’une action d’Arcadia pour collision concernant le brevet américain d’Arista n° 9 357 722. Arcadia estime que l’interprétation de revendication du PTAB était erronée car elle ne respectait pas les normes applicables et adoptait une interprétation de revendication non conforme aux propres déclarations d’Arista concernant le champ d’application de ce brevet.

Le procès auprès du Tribunal de district des États-Unis pour le District sud de New York contre Arista et ses sociétés affiliées Vilmorin et Limagrain vise à corriger la nomenclature des inventeurs sur les principaux brevets d’Arista ainsi qu'à obtenir d’autres recours. Le procès fait valoir des revendications à l'encontre ces défendeurs émanant des violations d’un accord de confidentialité avec Arcadia, et demande que les scientifiques d’Arcadia soient ajoutés comme inventeurs uniques ou conjoints sur les brevets contestés. Le procès fait également valoir des revendications à l'encontre de Vilmorin, de Limagrain et d'Arista concernant les dommages et intérêts aux termes de nombreuses théories de droit comprenant la violation contractuelle, la concurrence déloyale, l’enrichissement illégitime, et l’ingérence délictuelle.

Résultat de plus d’une décennie de développement qui a abouti à son récent lancement commercial, le blé AR d’Arcadia fait partie du solide portefeuille d’ingrédients de marque GoodWheat™ de la société. Cette dernière a récemment signalé le succès technologique d’un niveau d’amylose de 94 pour cent à la pointe de l’industrie dans ses variétés de pain et durum (pâte) High-Fiber RS GoodWheat, sans la pénalité de rendement de 15-20 pour cent observée dans les variétés de recherche sur le blé à amidon résistant développées par d’autres organisations. Les hauts niveaux d’amylose sont directement corrélés avec les niveaux d’amidon résistant et de fibre dans le blé. Le RS GoodWheat d’Arcadia, actuellement en phase d’études de formulation de test avec plusieurs entreprises de produits de consommation emballés, a droit à la désignation d’étiquetage « Riche en fibre » ou « Bonne source de fibre » délivrée par la Food And Drug Administration américaine.

À propos d'Arcadia Biosciences, Inc.

Arcadia Biosciences, Inc (Nasdaq : RKDA) développe et commercialise des ingrédients alimentaires et huiles nutritionnelles à forte valeur qui aident à satisfaire la demande des consommateurs en faveur d’un régime plus sain. Les ingrédients de marque GoodWheat™ d’Arcadia offrent des avantages sanitaires aux consommateurs et permettent aux entreprises de produits de consommation emballés de différencier leurs marques sur le marché. Les caractéristiques agricoles de l’entreprise sont développées afin de permettre aux agriculteurs du monde entier d’être plus productifs et de minimiser l’impact de l’agriculture sur l’environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arcadiabio.com.

Remarque concernant les déclarations prévisionnelles

Ce présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs font l’objet de risques et d’incertitudes pouvant entraîner des résultats sensiblement différents, et les résultats déclarés ne devraient pas être considérés comme un indicateur de la performance future. Ces risques et incertitudes sont, sans limitations : la capacité d’Arcadia, de ses partenaires et de ses sociétés affiliées à développer des produits commerciaux intégrant leurs caractéristiques, et à exécuter le processus de révision réglementaire pour ces produits ; le respect, par Arcadia, des lois et réglementations qui affectent l’activité d’Arcadia et les changements apportés à ces lois et réglementations ; les futurs besoins en capitaux d’Arcadia et sa capacité à satisfaire ses besoins en capitaux ; la capacité d’Arcadia à développer, faire appliquer et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; et les autres risques stipulés dans les dépôts d’Arcadia auprès de la Securities and Exchange Commission de temps à autre, comprenant les risques stipulés dans le Rapport annuel d’Arcadia sur le Formulaire 10-K pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2017 et autres dépôts. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date des présentes, et Arcadia Biosciences, Inc. rejette toute obligation de mettre à jour lesdites déclarations prévisionnelles.

