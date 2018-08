ArcelorMittal : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture du lundi 20 août 2018 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ARCELORMITTAL (+2,52% à 25,635 euros)Le titre du sidérurgiste continue son alternance de séances de hausse et de baisse en fonction des nouvelles sur le front du différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Or, une rencontre doit avoir lieu dans les prochains jours entre les deux pays à ce sujet.