Archos : réduit ses pertes annuelles, le titre bondit

Aujourd'hui à 11:15

Archos a annoncé hier soir avoir fortement réduit ses pertes en 2022, grâce à ses efforts en matière de réduction des coûts, ce qui permettait à son titre de progresser ce vendredi à la Bourse de Paris.



Le groupe français d'électronique a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 14,3 millions d'euros, contre 15,4 millions en 2021, soit une baisse de 7%.



Dans un communiqué, Archos explique que ce repli provient essentiellement de la réduction du marché des tablettes grand public, les ventes de sa filiale B2B Logic instrument s'inscrivant elles en progression de 29%.



Sa plateforme de nouvelles technologies de la santé, Medical Devices Venture, a quant à elle dégagé un chiffre d'affaires de 0,5 million d'euros sur sa première année.



Son résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations (Ebitda) s'inscrit en perte de 2,8 millions d'euros, contre -4,9 millions en 2021, tandis que la perte nette ressort à 1,5 million d'euros, à comparer avec -9,2 millions d'euros à l'issue de l'exercice précédent.



La société - dont la trésorerie s'établit à 12 millions d'euros, en baisse de quatre millions d'euros par rapport à la fin 2021 - assure disposer désormais des moyens lui permettant de déployer son plan stratégique en 2023.



Archos - qui explique réaliser plus de 50% de son activité dans le B2B en support des grands comptes - dit ainsi vouloir accélérer le déploiement de Medical Devices Venture et de ses start-up innovantes, mais aussi réaliser des opérations de croissance externe afin d'accélérer son développement.



L'action, qui a bondi de plus de 58% depuis le début de l'année, prenait encore 7,5% après ces chiffres vendredi à la Bourse de Paris.



