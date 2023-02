Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir arrangé un financement unitranche pour soutenir l’acquisition de Rantalainen, un des plus importants fournisseurs de logiciels de comptabilité des pays nordiques, par Norvestor. Ratalainen, leader de son secteur en Finlande, accompagne plus de 20 000 PME grâce à l’externalisation des processus administratifs. La société propose de nombreux services : comptabilité, suivi des comptes, gestion des fiches de paie, ressources humaines entre autres.



Fondée en 1972, Rantalainen emploie plus de 1 200 professionnels répartis sur 60 sites à travers le pays. Grâce à son expertise sur des sujets stratégiques et les relations étroites qu'elle entretient avec ses clients, l'entreprise affiche un taux de rétention net proche (NRR) de 100 % et un faible taux de désabonnement.



L'équipe Private Credit d'Ardian a arrangé un financement unitranche combiné à une ligne de crédit qui pourra être utilisée pour soutenir les ambitions de croissance de Rantalainen. Cette transaction vient renforcer la relation de longue durée entre Norvestor et Ardian.



La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.