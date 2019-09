Argenthal (capital-investissement) rachète Thesaurus (gestion privée)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Argenthal, société internationale indépendante de capital-investissement et gestionnaire d’un portefeuille d’actifs immobiliers, fait l’acquisition de la totalité du capital de Thesaurus, acteur de référence du conseil indépendant en gestion privée. " En rejoignant le groupe Argenthal, Thesaurus bénéficiera ainsi de l'arrivée de nouveaux talents et d'une présence accrue sur ses différents marchés ", ont expliqué les deux sociétés.L'opération va se traduire notamment par l'ouverture prochaine de nouveaux bureaux en France, en priorité à Bordeaux, Lyon et Nice. Une nouvelle société de gestion, plate-forme internationale de Thesaurus, ouvrira à Monaco courant 2020.François Garcin, président d'Argenthal devient ainsi le nouveau président de Thesaurus et remplace son fondateur Marcel Benelbaz, qui a souhaité prendre sa retraite.