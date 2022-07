Argentine-La démission du ministre de l'Economie plonge le pays dans l'incertitude

BUENOS AIRES, 3 juillet (Reuters) - Le ministre argentin de l'Economie Martin Guzman, artisan du récent accord avec le Fonds monétaire international (FMI) sur le refinancement de la dette argentine, a annoncé samedi sa démission, exposant au grand jour les divisions au sein de la coalition au pouvoir sur la gestion de la crise économique.

Martin Guzman, 39 ans, a posté sur Twitter sa lettre de démission au président péroniste Alberto Fernandez (centre-gauche), qui l'avait nommé à ce poste le 10 décembre 2019. Il réaffirme notamment sa "confiance en vision du chemin que l'Argentine doit suivre".

L'Argentine est aux prises avec une inflation chronique, de l'ordre de 60% sur les douze derniers mois, et la dépréciation du peso.

Guzman était en désaccord avec la puissante vice-présidente Cristina Fernandez de Kirchner, qui a dirigé le pays de 2007 à 2015, sur les orientations macro-économiques du pays. Cristina Kirchner plaide pour plus de dépenses sociales face à un taux de pauvreté de quelque 37% dans le pays, alors que l'ex-ministre de l'Economie défendait une stricte maîtrise du déficit budgétaire. (Reportage Jorge Otaola, Jorgelina do Rosario, Eliana Raszewski, Lucila Sigal et Hernan Nessi; rédigé par Alex Villegas, édité par Sophie Louet)