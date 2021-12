Argentine: La "nostalgie" Maradona dimanche aux enchères

BUENOS AIRES (Reuters) - Villa, voitures, cigares, t-shirts...: des biens et objets ayant appartenu à l'ancienne star du football Diego Maradona, décédé le 25 novembre 2020, seront mis aux enchères dimanche en Argentine lors d'une vente en ligne mondiale.

L'événement est organisé par la famille du "Pibe de Oro" afin de collecter des fonds le temps que la succession du footballeur international argentin soit réglée.

"Les cinq enfants (reconnus de Maradona-NDLR), par l'intermédiaire de leurs avocats, ont donné leur accord et il a été possible de réaliser cet événement afin de récolter des fonds. Il s'agit uniquement de payer les frais", a déclaré Adrian Mercado, responsable de la maison de vente aux enchères qui porte son nom.

Les enchères en ligne auront lieu dimanche à 11 heures du matin heure locale (0800 GMT).

Les 87 lots comprennent une maison des années 1980 dans le quartier de Villa Devoto à Buenos Aires et des voitures de luxe, dont une BMW qu'il avait conduite sur un terrain de football. Des chapeaux, chaussures de football et t-shirts portés par la légende, des photos, une guitare dédicacée et une boîte de cigares figurent aussi parmi les objets proposés.

"Les grands fans de Diego, qui, je pense, seront ceux qui participeront, pourront ramener quelque chose chez eux en souvenir", a ajouté le commissaire-priseur qui s'attend à une forte participation.

"Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont une valeur nostalgique."

Diego Maradona est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans, à la suite de nombreux problèmes de santé.

(Version française Elena Vardon, édité par Sophie Louet)

par Lucila Sigal