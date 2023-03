Buenos Aires (awp/afp) - L'Argentine a affiché en 2022 une croissance économique de 5,2%, marquant un net ralentissement par rapport à 2021 (+10,3%) mais enregistrant une deuxième année consécutive d'expansion pour la première fois depuis plus de dix ans, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

Les chiffres définitifs de l'activité économique pour le dernier trimestre 2022, publiés par l'Institut national de la statistique (Indec), ont fait état d'une activité en légère baisse par rapport au 3e trimestre, mais en hausse de 1,9% sur un an.

Si le secteur de l'hôtellerie et restauration surtout (+35%), des mines, de la consommation des ménages, ont tiré l'activité vers le haut, l'agriculture a subi une baisse marquée (-4,1%), sur fond de sécheresse continue dans plusieurs régions productrices.

Venant après les 10,3% de croissance économique enregistrés en 2021, les 5,2% de 2022 confirment le rebond de la troisième économie d'Amérique latine, tournant la page d'un cycle de trois années de récession, lié pour partie à la pandémie.

C'est la première fois depuis 2010-2011 que l'Argentine enregistre deux années de croissance consécutive de son produit intérieur brut.

Les chiffres du chômage, également publiés mercredi, traduisent ce regain quoi qu'imparfaitement : le taux de chômage s'élevait à 6,3% fin décembre 2022 contre 7% à la même époque en 2021. La reprise de l'activité a été en grande partie portée par l'emploi informel, de l'ordre de 37%.

De plus, une inflation chronique aux multiples causes, externes et internes, qui a atteint 94,8% en 2022, empêche le pays de récolter les fruits de ce regain d'activité. Pour les deux premiers mois de 2023, l'inflation a déjà atteint 13,1%, et plus de 100% en interannuel, un taux jamais atteint depuis 32 ans.

Pour 2024, selon ses dernières projections, le FMI prévoit pour l'Argentine une croissance de 2%, ralentie à l'image de l'économie mondiale, mais au-dessus de la moyenne de l'Amérique latine. Trois ans de croissance constitueraient un cycle sans précédent depuis 15 ans pour la notoirement instable économie argentine.

afp/rp