Argentine: aide supplémentaire du FMI, pas de défaut sur la dette (Macri)

New York (awp/afp) - L'Argentine va bénéficier d'une aide supplémentaire du Fonds monétaire international et ne fera en conséquence pas défaut sur sa dette, a affirmé lundi à New York le président argentin Mauricio Macri.

"Nous allons avoir davantage de soutien du FMI. Nous ne pouvons pas dire quand, car nous sommes en train de négocier", a-t-il dit à la chaîne de télévision Bloomberg, en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.

"Il n'y a aucun risque que l'Argentine se retrouve en défaut" de paiement de sa dette, a précisé M. Macri.

La troisième économie d'Amérique latine traverse une crise monétaire qui a fait perdre au peso plus de 50% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année. Après deux crises monétaires en quelques mois, l'Argentine a demandé au FMI d'accélérer les versements d'un prêt de 50 milliards de dollars conclu en juin.

Evoquant le taux de change et les exportations en hausse, le président argentin s'est montré rassurant sur l'évolution de la situation économique du pays.

Il a précisé discuter avec le FMI d'une nouvelle politique monétaire. "Nous travaillons avec le Fonds monétaire et nous présenterons un accord qui apportera davantage de confiance, plus que ce qui a été observé ces dix derniers jours, lorsque les marchés ont changé et ont commencé à réagir", a-t-il déclaré.

Cet accord définira "une politique monétaire claire, qui montrera où nous allons, que nous allons réduire considérablement l'inflation et nos besoins de soutien financier externe", a indiqué Mauricio Macri.

Le président argentin a enfin affirmé qu'il n'y avait pas de "plan B" pour l'économie argentine et qu'il comptait se représenter en 2019 à la prochaine élection présidentielle.

afp/ck