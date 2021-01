Argentine: baisse de 14,9% du commerce extérieur en 2020

Buenos Aires (awp/afp) - Les échanges commerciaux de l'Argentine ont représenté 97,2 milliards de dollars en 2020, soit une baisse de 14,9% par rapport à l'année précédente, mais avec un excédent de la balance commerciale, a annoncé mardi l'institut national des statistiques (Indec).

Sur l'année, les exportations ont représenté 54,9 milliards de dollars, soit une baisse de 15,7% par rapport à 2019, avec un baisse en volume de 13,2% et en valeur de 2,9%.

Les importations ont atteint 42,4 milliards de dollars, soit une baisse de 13,8% comparativement à 2019, avec un baisse en volume de 10,7% et en valeur de 3,5%.

Sur les douze mois de 2020, seul décembre a enregistré un déficit commercial.

Les trois premiers partenaires commerciaux de l'Argentine sont le Brésil, la Chine et les Etats-Unis.

En 2020, les exportations argentines de produits manufacturés ont chuté de 30,7%, les exportations agricoles de 9,1% et celles de combustibles et d'énergie de 19,3%.

Parallèlement, les importations de biens d'équipement ont diminué de 13%, celles de biens intermédiaires de 2,1%, celles de carburants et lubrifiants de 40,6% et les achats de pièces et accessoires pour les biens d'équipement de 25,0%.

Les biens de consommation et les véhicules automobiles particuliers ont également enregistré des baisses de 4,7% et 31,7%, respectivement.

afp/rp