Argentine et Uruguay confrontés à une immense panne électrique

BUENOS AIRES, 16 juin (Reuters) - L'Argentine et l'Uruguay s'efforçaient dimanche de rétablir l'électricité, mais la tâche s'annonce laborieuse et il faudra attendre des heures pour que le courant soit intégralement rétabli, ont prévenu les autorités.

La compagnie d'électricité Edesur Argentina a annoncé le rétablissement du courant auprès de 75.000 foyers de Buenos Aires, mais des millions d'autres Argentins et Uruguayens en sont toujours privés.

La panne, qui s'est déclarée tôt dimanche matin, a paralysé les transports publics et les télécommunications et provoqué des coupures d'alimentation en eau.

Les causes de la panne n'ont pas encore été clairement établies. Edesur évoquait plus tôt le dysfonctionnement d'un système d'interconnexion. (Eliana Raszewski et Adam Jourdan à Buenos Aires, Luciano Costa de Paula au Brésil, Nicolas Delame pour le service français)