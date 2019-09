Argentine: inflation de 55% et récession de 2,5% en 2019 (banque centrale)

Buenos Aires (awp/afp) - L'inflation en Argentine devrait être de 55% et le PIB devrait chuter de 2,5% en 2019, selon les dernières estimations publiées mardi par la Banque centrale du pays sud-américain, plus graves que prévu.

L'institution financière tablait auparavant sur une inflation de 40% et une récession de 1,4%.

La nouvelle projection a été rendue publique le jour où la Bourse de Buenos Aires a plongé de 11,9%, au deuxième jour de l'entrée en vigueur du contrôle des changes imposé par le gouvernement aux entreprises et aux particuliers pour essayer de rassurer les marchés et les épargnants.

Le décret publié dimanche au Bulletin officiel argentin impose aux entreprises exportatrices de changer en pesos les dollars entre cinq et quinze jours ouvrables après l'encaissement, ou 180 jours après l'exportation des biens.

Les particuliers ne pourront effectuer de virements à l'étranger de plus de 10.000 dollars, ni acheter des devises pour un montant supérieur à cette somme sans autorisation de la Banque centrale d'Argentine (BCRA).

L'économie argentine est en récession depuis le second trimestre 2018. Le peso s'est déprécié de 20% ces trois dernières semaines, et la Banque centrale a perdu plus de 12 milliards de pesos dans ses réserves.

Le pays a connu une baisse de la consommation, des fermetures de commerces et une augmentation de la pauvreté (32% en 2018) et du chômage (10,1% cette année).

Pour 2020, la Banque centrale a prévu une baisse du PIB de 1,1%, ce qui contraste fortement avec la précédente publication de juillet, quand elle prévoyait une croissance de 2%.

afp/jh