Argentine: l'économie s'est contractée de 2,1% en 2019 (officiel)

Buenos Aires (awp/afp) - L'économie argentine s'est contractée de 2,1% en 2019, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques.

La troisième économie d'Amérique latine est en récession depuis mi-2018, avec une inflation de plus de 53% en 2019 et une très forte augmentation de la pauvreté et une hausse du chômage.

En 2018, le Produit internet brut (PIB) avait déjà connu une baisse de 2,5%.

En décembre 2019, l'économie a reculé de 0,3% par rapport à la même période l'année précédente.

Les secteurs les plus touchés par la contraction économique en décembre 2019 ont été les services financiers (-9,8%), le bâtiment (-8%). L'agriculture et l'élevage ont été quasi-stables à -0,1%. La pêche a, en revanche, connu une croissance de 13,5%.

L'Argentine cherche à renégocier quelque 195 millions de dollars de dette (57% du PIB) -- sur un total de 311 millions de dollars (90% du PIB) -- avec les créanciers privés, ainsi que les organismes multilatéraux et bilatéraux.

Le gouvernement du président de centre-gauche Alberto Fernandez estime que son pays ne pourra rembourser ses créances que si le pays retrouve le chemin de la croissance.

Mercredi, le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que la dette argentine "n'était pas soutenable" et invité les créanciers privés à consentir des remises de dette.

afp/rp