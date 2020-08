Argentine: le PIB chute de 12,9% au premier semestre

Buenos Aires (awp/afp) - L'économie argentine s'est contractée de 12,9 % au cours du premier semestre, par rapport à la même période en 2019, malgré un rebond de 7,4 % en juin par rapport à mai, a rapporté jeudi l'Institut des statistiques.

En juin, la baisse a été de 12,3 % par rapport à la même période l'an dernier, soit environ moitié moins que les mois précédents qui avaient enregistré une contraction de 20,5 % en mai et de 26 % en avril.

"L'amélioration est principalement due à un assouplissement plus important des restrictions à la circulation, principalement dans l'industrie et le commerce, et en particulier dans les provinces moins touchées par le Covid-19", indique l'institut.

L'Argentine a décrété un confinement de la population le 20 mars, avec un arrêt presque total de l'activité économique. Mais peu à peu, les restrictions ont été assouplies et l'activité économique a repris progressivement.

En juin, seuls les services financiers (4,8 %) et le secteur de l'électricité, du gaz et de l'eau (3,6 %) ont affiché une croissance par rapport à la même période en 2019.

Les secteurs les plus touchés sont les activités de services sociaux et à la personne (-63,2 %), l'hôtellerie et la restauration (-62,7 %) et la pêche (-53,6 %).

En récession depuis 2018, l'Argentine a connu une contraction de 2,5 % de son Produit intérieur brut en 2019. Pour l'année 2020, les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) font état d'une baisse de 9,9 %.

L'Argentine, troisième économie d'Amérique latine derrière le Brésil et le Mexique, est en train de finaliser une restructuration de dette de 66 milliards de dollars en obligations émises sous législation étrangère.

Sa dette totale s'élève à 324 milliards de dollars, soit près de 90% du PIB.

afp/rp