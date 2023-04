Buenos Aires (awp/afp) - Le peso argentin subit depuis plusieurs jours un effritement spectaculaire par rapport au dollar, tandis que le gouvernement a accusé l'opposition de droite de spéculer activement contre la devise et annoncé des enquêtes boursière et financière.

Le peso, à 227 pour un dollar selon le cours officiel, atteignait au cours parallèle, informel, 497 pesos pour un dollar mardi à la mi-journée, perdant 35 pesos en 24 heures et près de 80, soit environ 20% de sa valeur, en une semaine.

La dégringolade a commencé la semaine dernière, après plusieurs jours de pressions sur le peso, un scénario de fébrilité pas inhabituel à l'approche d'une période électorale en Argentine, soumise à un contrôle des changes. En octobre, le pays votera pour désigner le président, le vice-président et renouveler une partie du Parlement.

L'incertitude est grande à six mois du scrutin, où aucune tendance forte n'émerge entre le bloc gouvernemental (centre-gauche) et l'opposition de centre-droit. Le président depuis 2019 Alberto Fernandez, s'est retiré du champ, annonçant vendredi qu'il ne briguera pas la réélection, sur fond d'inflation débridée (104% en interannuel) et d'impopularité.

M. Fernandez, dans une intervention offensive, a accusé mardi des économistes ou opérateurs proches de l'opposition de droite de spéculer activement contre le peso.

"C'est une pratique constante de la droite argentine. D'abord, ils installent des rumeurs dans la matinée, ils font des opérations (financières) toute la journée, et en fin d'après-midi retirent leur profit du marché des changes, nuisant à l'épargne de la majorité des Argentins", a déclaré M. Fernandez en marge d'une rencontre avec son homologue roumain Klaus Iohannis.

Le ministre de l'Economie Sergio Massa a dénoncé une situation "atypique depuis plusieurs jours, faites de rumeurs, versions diverses, fausses informations, et de leur impact sur les instruments financiers liés au dollar". "Nous allons utiliser les outils de l'Etat pour mettre de l'ordre dans cette situation", a-t-il affirmé sur son compte Twitter.

"Nous allons recourir à la justice pénale économique, pour enquêter et éclairer certains comportements, et à l'UIF et à la CNV (deux organes d'analyse financier et boursier, ndlr) pour l'analyse d'opérations liées au blanchiment d'argent", a poursuivi M. Massa.

afp/rp