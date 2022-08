Argo Group cède un siège au conseil d'administration à la société d'investissement activiste Voce Capital

Argo, qui souscrit des produits d'assurance spécialisés sur le marché des biens et des risques divers, a déclaré avoir élargi la taille de son conseil d'administration d'une personne pour atteindre neuf administrateurs. Plants, qui dirige Voce Capital Management, siégera aux comités de révision stratégique et des ressources humaines.

Thomas Bradley, directeur général et président exécutif d'Argo, a déclaré que Plants apporte une perspective précieuse pour les investisseurs et une compréhension unique de l'entreprise. Plants a déclaré qu'Argo est "profondément sous-évaluée" et qu'il soutient le processus de révision stratégique.

Voce possède 9,5 % des actions d'Argo et a été investi depuis 2018. Plants a précédemment poussé Argo à remanier le conseil d'administration et en 2020, la société a ajouté trois nouveaux administrateurs.

Plants et Voce n'ont pas signé d'accord de coopération pour que Plants rejoigne le conseil d'administration d'Argo. C'est la deuxième fois que Voce obtient un siège au conseil d'administration sans avoir signé ce type d'accord où la société fait généralement des concessions à l'activiste en échange de promesses de soutien.

Le cours de l'action d'Argo a chuté de 42 % au cours des 52 dernières semaines et en avril, la société a déclaré que le conseil d'administration examinerait une série d'options, y compris une vente potentielle, une fusion ou une autre transaction stratégique.