Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels nouveau partenaire de Credit.fr

Credit.fr a signé un nouveau partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du groupe Arkéa dédiée au financement des entreprises (PME & ETI) des institutionnels et des professionnels de l’immobilier. Cette signature s’inscrit dans le prolongement du partenariat déjà conclu avec Arkéa Lending Services, plateforme de financements aux entreprises et collectivités du groupe Arkéa. Grâce à ces deux accords, Credit.fr complète avantageusement son dispositif de financement des PME.Grâce à ce partenariat, les responsables de clientèle d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pourront proposer à leurs clients un financement alternatif de plus, pour les montants allant de 100 000 à 1 million d'euros, sur la plateforme Credit.fr. Cette plateforme offre plusieurs avantages parmi lesquels : une réponse en 48 heures, pas de caution, une absence de pénalités en cas de remboursement anticipé, un déblocage des fonds en 10 jours maximum.