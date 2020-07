Arkéa IS attend avec intérêt la publication prochaine des résultats trimestriels des entreprises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'amélioration des données macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis, en particulier de l'emploi, a permis aux places financières de reprendre des couleurs cette semaine, et aux valeurs technologiques américaines d'inscrire de nouveaux records absolus, écrit Arkéa IS dans son hebdo relatant les événements de la semaine passée.Les perspectives d'une accélération de la reprise économique, l'espoir d'un vaccin pour la fin de l'année et les annonces de la réouverture progressive des frontières ont relégué au second plan les craintes sanitaires toujours bien présentes, notamment en Chine et outre-Atlantique, et les mesures de reconfinement, local et partiel, décidées dans plusieurs pays (Allemagne, Espagne, Portugal, USA, Australie et Inde notamment), souligne le gérant.Selon ce dernier, les investisseurs restent concentrés sur la reprise des indicateurs macroéconomiques, signe d'un retour progressif à la normalisation. La lecture des différents PMI manufacturiers, puis de l'évolution de l'emploi américain, ont confirmé le redressement en marche sur toutes les régions du monde.Les espoirs de mesures de soutien conjoncturelles additionnelles continuent de prendre le pas sur une situation sanitaire toujours très préoccupante, avec des mesures de reconfinement qui se multiplient dans de nombreux pays. Le risque reste élevé que le redressement de l'activité ne puisse se faire en ligne droite et soit perturbé par des mesures de confinement partiel, prévient Arkéa IS.Pour ce dernier, la publication prochaine des résultats trimestriels des entreprises montrera l'impact réel de la crise sur leur solvabilité et permettra d'ajuster les politiques de soutien monétaires et budgétaires mais aussi les plans de relance de la consommation des ménages (dont le taux d'épargne reste très élevé) et de l'investissement des entreprises.