Arkéa Investment Services labellise 4 fonds ISR et 1 fonds Greenfin

Federal Finance Gestion (FFG), entité affiliée à Arkéa Investment Services, obtient le label ISR pour 4 fonds de sa gamme et le label Greenfin pour sa nouvelle stratégie Green Bonds. Cette labellisation vient souligner l’engagement de FFG en matière d’investissement responsable : 1er fonds ESG en 2000 et désormais 100% d’intégration ESG dans sa gestion active.Les quatre nouveaux fonds ayant obtenu le label ISR sont Federal Optimal Plus ESG; Federal Euro Aggregate 3-5 ESG; Federal Support Monétaire ESG et Federal Support Court Terme ESG.Federal Global Green Bond qui investit dans des obligations finançant des projets ou activités à bénéfice environnemental, est le premier fonds de la société à recevoir le Label Greenfin, ayant pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.