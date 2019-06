Arkéa Investment Services recrute Jean-Baptiste Morel, Responsable Recherche ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après la mise en place d'une force commerciale et d'une équipe marketing mutualisées, Arkéa IS poursuit le déploiement de son modèle multi-boutiques avec la nomination de Jean-Baptiste Morel qui prend ainsi la tête de l'équipe Recherche ESG d'Arkéa IS. Jean-Baptiste Morel a pour mission de consolider et déployer la stratégie ESG de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion, dont les premiers fonds ISR ont été commercialisés dans les années 2000.Jean-Baptiste Morel était auparavant analyste ESG chez Amundi où il a notamment couvert les secteurs Finance, Energie et Transports.