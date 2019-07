Arkema : Bostik fait l'acquisition de Prochimir, spécialisé dans les films adhésifs de haute performance

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) annonce le projet d’acquisition par Bostik de Prochimir, société spécialisée dans les films adhésifs thermocollants de haute performance. Cette acquisition permettrait à Bostik d’élargir son offre de solutions thermo-adhésives sans solvant destinées à de nombreuses applications industrielles à forte croissance dans les marchés de l’automobile, de la construction, des textiles ou du médical. Cette acquisition qui positionnerait Bostik parmi les grands acteurs mondiaux des films thermocollants s’inscrit dans sa stratégie de croître par acquisitions ciblées sur des technologies de premier plan dans un marché encore fragmenté.

Grâce à son expertise technique et sa capacité d’innovation, Prochimir développe et commercialise des films thermocollants de haute performance, utilisés dans un nombre croissant d’applications dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment, du textile et de la santé. Ces solutions, respectueuses de l’environnement, permettent d’assurer une excellente adhésion sur les matériaux et répondent ainsi à de nombreuses problématiques de collage.

Prochimir est un expert reconnu des films thermocollants et des membranes respirantes avec de fortes positions commerciales chez ses clients, leaders sur leurs marchés. La société, qui dispose de deux sites de production de premier plan, en France (Vendée) et aux Etats-Unis (Virginie), emploie 85 personnes et réalise actuellement un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, en croissance régulière depuis 5 ans. Les solutions innovantes de Prochimir sont vendues dans le monde entier et les exportations représentent 75% de son chiffre d’affaires.

Complétant parfaitement l’offre de Bostik dans les solutions thermo-adhésives de spécialités, cette activité présente de fortes synergies aussi bien technologiques que commerciales qui accéléreront le développement de Bostik sur les marchés en forte croissance de l’assemblage par collage.

Le closing de l’opération est attendu au quatrième trimestre 2019, sous réserve de la consultation de l’instance représentative du personnel et de l'approbation des autorités de la concurrence des pays concernés.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190726005199/fr/