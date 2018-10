Arkema : Bostik se développe dans les colles d’assemblage de haute performance à prise rapide

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) se renforce dans les adhésifs de haute performance avec l’annonce de l’acquisition d’Afinitica, société espagnole spécialisée dans les colles instantanées dites cyanoacrylates. Cette petite acquisition ciblée permettra à Bostik de développer une solide position dans les adhésifs utilisés dans les marchés à fort potentiel de croissance tels que l’électronique et le matériel médical et dans beaucoup d’autres applications de construction de biens durables.

Afinitica a développé et breveté un procédé de fabrication de monomères cyanoacrylates très innovant qui permet de formuler des colles d’assemblage à prise rapide de haute performance aux champs d’applications élargis par rapport aux colles cyanoacrylates classiques.

Les nouveaux adhésifs formulés par Afinitica peuvent être utilisés sur tous les types de surfaces et pour tous les matériaux (métal, bois, céramique, plastiques, etc.) et présentent l’avantage d’être sans odeur, non irritants et de ne laisser aucune trace.

Les colles instantanées ou à prise rapide sont notamment employées dans des applications de niche à forte valeur ajoutée dans les marchés de l’électronique, avec ses nombreuses applications telles que l’automobile ou les outils de communication, et les marchés de l’optique ou du matériel médical. Leur utilisation est en forte croissance grâce à la montée en puissance de l’électronique dans tous les aspects de notre vie quotidienne.

Avec cette acquisition ciblée, Bostik complète sa gamme existante dans le domaine des adhésifs d’assemblage et accélérera le développement de son offre pour les marchés de biens durables.

Cette acquisition confirme la volonté d’Arkema de poursuivre la croissance de ses adhésifs, un des leviers majeurs de sa croissance long terme.

