Arkema Porte À 50 % L'extension De Ses Capacités De PVDF à Changshu Contre 35 % Annoncé Précédemment

Pour accompagner la forte demande dans les batteries lithium-ion et dans d'autres marchés importants, Arkema (Paris:AKE) révise à la hausse l’augmentation de ses capacités de polymères fluorés sur son site de Changshu en Chine et vise désormais 50 % contre 35 % annoncé précédemment, sans changement de date de démarrage (prévue fin 2022).

Avec cette augmentation de capacités de PVDF, Arkema accélère son développement en Chine afin de répondre à la forte demande de ses clients partenaires dans le marché des batteries lithium-ion ainsi qu’à la croissance soutenue dans les secteurs de la filtration de l'eau, des revêtements de spécialités et des semi-conducteurs.

Arkema, un leader mondial de la production de PVDF, a également annoncé récemment une augmentation de 50 % de ses capacités de PVDF sur le site de Pierre-Bénite, en France, dont la mise en service est prévue au premier trimestre 2023.

« Nous sommes déterminés à accompagner la croissance de nos clients », a déclaré Erwoan Pezron, Directeur général adjoint des Polymères Haute Performance d'Arkema. « Nous continuons à innover et à grandir à leurs côtés, poussés par la forte demande des utilisateurs finaux pour des solutions durables ».

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 82 % du CA du Groupe en 2020, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2020 et est présent dans près de 55 pays avec 20 600 collaborateurs.

