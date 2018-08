Arkema : Résultats du 2ème trimestre 2018 0 0 01/08/2018 | 07:01 Envoyer par e-mail :

en hausse de (taux de change et périmètre constants) à millions d'euros Belle progression de l' EBITDA de +8 % par rapport au 2T 2017 ( +12,6 % à taux de change constant) à 430 millions d'euros

de par rapport au 2T 2017 ( à taux de change constant) à millions d'euros EBITDA en hausse dans les 3 pôles d'activités malgré des effets devises et matières premières défavorables

en hausse à (18,1 % au 2T 2017)

de à millions d'euros, soit euros par action

à millions d'euros (1 227 millions d'euros à fin mars 2018) intégrant le paiement du dividende de 176 millions d'euros fin mai 2018, soit un ratio d'endettement de 29 %

à millions d’euros (1 227 millions d’euros à fin mars 2018) intégrant le paiement du dividende de 176 millions d’euros fin mai 2018, soit un ratio d’endettement de 29 % Perspectives 2018 revues à la hausse Regulatory News: Le Conseil d’administration d’Arkema (Paris:AKE), réuni le 31 juillet 2018, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2018. A l’issue de cette réunion, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : « Pour la première fois de son histoire, l’EBITDA du Groupe dépasse 400 millions d’euros sur un trimestre, atteignant ainsi un plus haut historique. Cette performance opérationnelle s’accompagne d’une très forte progression du résultat net courant qui atteint près de trois euros par action. Dans un contexte mondial toujours volatil marqué par des matières premières élevées, un effet devises défavorable et des tensions géopolitiques, le Groupe bénéficie de la mise en place de sa stratégie de croissance et de la force de son positionnement commercial et industriel. La performance d’Arkema est ainsi soutenue par la demande forte de matériaux avancés dans les domaines de l’allégement des matériaux, de l’impression 3D, des nouvelles énergies ou encore des biens de grande consommation et par nos acquisitions ciblées dans les adhésifs et la dynamique favorable de nos activités de chimie intermédiaire. Forts de ces résultats et tout en restant attentifs à l’environnement économique mondial, nous sommes pleinement confiants dans notre capacité à réaliser une excellente année 2018. » CHIFFRES-CLÉS DU 2ÉME TRIMESTRE 2018 (En millions d'euros) 2T 2018 2T 2017 Variation Chiffre d'affaires 2 270 2 198 +3,3% EBITDA 430 398 +8,0% Marge d’EBITDA 18,9% 18,1% Amortissements et dépréciations courants (112) (112) - Résultat d'exploitation courant (REBIT) 318 286 +11,2% Marge de REBIT 14,0% 13,0% Amortissements liés à l’allocation des prix d’acquisition d’activités (PPA) * (10) (13) n.a Eléments non récurrents (Autres charges et produits) * - (2) n.a Résultat d'exploitation 308 271 +13,7% Résultat net courant 226 172 +31,4% Résultat net – part du Groupe 219 160 +36,9% Résultat net courant par action (en €) 2,97 2,28 +30,3% Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 76 070 820 75 671 629 * Dans le compte de résultat consolidé, les « Amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre

de l’allocation du prix d’acquisition d’activités » sont désormais comptabilisés en « Coûts et charges d’exploitation ». Pour

2017, les éléments non récurrents ont été retraités pour tenir compte de ce reclassement. ACTIVITÉ SUR LE 2ÈME TRIMESTRE 2018 A 2 270 millions d’euros, le chiffre d’affaires augmente de + 3,3 % par rapport au 2ème trimestre 2017. A taux de change et périmètre constants, il progresse de + 6,7 %, tiré par un effet prix de + 5,8 %, positif dans les trois pôles, qui traduit la poursuite de la politique d’augmentation des prix de vente du Groupe et les conditions de marché dans les activités de chimie intermédiaire. Les volumes progressent de + 0,9 %, portés par l’innovation et le démarrage de nouvelles unités dans les matériaux avancés et la nette amélioration des volumes dans le pôle Coating Solutions. Ces éléments ont plus que compensé l’impact de la baisse des quotas dans les gaz fluorés et des grèves nationales dans le transport ferroviaire en France sur certaines productions. L’effet de change de - 4,2 % reflète principalement l’appréciation de l’euro par rapport au dollar US. L’effet périmètre de + 0,8 % correspond à l’intégration de XL Brands. A 430 millions d’euros, l’EBITDA atteint un plus haut historique sur un trimestre. En hausse de 8,0 % par rapport au 2ème trimestre 2017, il progresse sur chacun des trois pôles d’activités dans un contexte de forte appréciation de l’euro notamment par rapport au dollar US qui s’est traduit par un effet de change de -18 millions d’euros (conversion uniquement). Cette performance reflète la forte demande dans les matériaux avancés, l’intégration d’acquisitions ciblées dans les adhésifs, la répercussion progressive de l’augmentation du coût des matières premières et la très bonne performance des quatre Business Lines du pôle Spécialités Industrielles. La marge d’EBITDA progresse à 18,9 % (18,1 % au 2ème trimestre 2017). En ligne avec la progression de l’EBITDA, le résultat d’exploitation courant (REBIT) s’établit à 318 millions d’euros contre 286 millions d’euros au 2ème trimestre 2017. Il inclut des amortissements et dépréciations courants de 112 millions d’euros, stables par rapport à l’an dernier. La marge de REBIT, qui correspond au résultat d’exploitation courant rapporté au chiffre d’affaires, progresse à 14,0 % contre 13,0 % au 2ème trimestre 2017. Le résultat d’exploitation s’élève à 308 millions d’euros contre 271 millions d’euros au 2ème trimestre 2017. Il intègre 10 millions d’euros d’amortissements liés à la revalorisation d’actifs dans le cadre de l’allocation des prix d’acquisition de Bostik, Den Braven et XL Brands. Le résultat financier s’établit à - 24 millions d’euros. Il s’améliore de 2 millions d’euros par rapport au 2ème trimestre 2017 suite au refinancement en 2017 d’un emprunt obligataire à des conditions de marché plus favorables. La charge d’impôts s’élève à - 64 millions d’euros contre - 82 millions d’euros au 2ème trimestre 2017. A 21 % du résultat d’exploitation courant, le taux d’imposition hors éléments exceptionnels est en baisse significative par rapport au 2ème trimestre 2017 (30 %) du fait essentiellement de l’impact positif de la réforme fiscale aux Etats-Unis. En conséquence, le résultat net part du Groupe est en forte hausse à 219 millions d’euros contre 160 millions d’euros au 2ème trimestre 2017. En excluant l’impact après impôts des éléments non récurrents, le résultat net courant s’élève à 226 millions d’euros, soit 2,97 euros par action (2,28 euros au 2ème trimestre 2017). ACTIVITÉ DES PÔLES AU 2ÈME TRIMESTRE 2018 MATÉRIAUX HAUTE PERFORMANCE : 45 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE (En millions d'euros) 2T 2018 2T 2017 Variation Chiffre d'affaires 1 007 990 +1,7% EBITDA 177 174 +1,7% Marge d’EBITDA 17,6% 17,6% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 137 135 +1,5% Marge de REBIT 13,6% 13,6% Le chiffre d’affaires du pôle Matériaux Haute Performance atteint 1 007 millions d’euros, en hausse de + 1,7 % par rapport au deuxième trimestre 2017. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires progresse de 4,2 %. L’effet prix de + 2,7 % traduit la poursuite de la politique d’augmentation des prix de vente du Groupe. Les volumes progressent de + 1,5 %, tirés par la forte demande dans les matériaux avancés dans les domaines de l’allègement des matériaux, des nouvelles énergies, de l’impression 3D et des biens de grande consommation (sports, électronique,…) mais ont été limités par l’impact, sur certaines productions en France, des grèves nationales dans le transport ferroviaire qui se sont déroulées au 2ème trimestre. Le pipeline de recherche et développement sur la thématique du développement durable continue de se renforcer, offrant de belles opportunités de croissance. L’effet périmètre de +1,7 % correspond à l’intégration de XL Brands et de CMP. L’effet de change, principalement lié à l’évolution de l’euro par rapport au dollar US, est de - 4,2 %. A 177 millions d’euros, plus haut historique sur un trimestre pour le pôle, l’EBITDA progresse par rapport à l’an dernier malgré le renforcement sensible de l’euro et le coût plus élevé de certaines matières premières. Ce résultat reflète la forte demande dans les matériaux avancés, l’intégration de XL Brands dans les adhésifs et la répercussion progressive de l’augmentation du coût des matières premières. A 17,6 %, la marge d’EBITDA est stable par rapport à l’an dernier et traduit le bénéfice croissant des actions menées pour augmenter les prix de vente et répercuter la hausse des matières premières, notamment dans les Adhésifs et les Polymères Techniques. SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES : 31 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE (En millions d'euros) 2T 2018 2T 2017 Variation Chiffre d'affaires 709 701 +1,1% EBITDA 208 176 +18,2% Marge d’EBITDA 29,3% 25,1% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 163 131 +24,4% Marge de REBIT 23,0% 18,7% Le chiffre d’affaires du pôle Spécialités Industrielles s’établit à 709 millions d’euros, en hausse de + 1,1 % par rapport à l’an dernier. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires progresse de + 5,2 %. L’effet prix de +10,9 % est positif sur les quatre lignes de produits du pôle. Il reflète la mise en place de la réglementation F-Gas en Europe, les conditions de marchés toujours tendues dans la chaîne MAM/PMMA, la force de notre positionnement dans la Thiochimie et les conditions de marché favorables dans l’eau oxygénée en Chine. L’effet volumes de - 5,7 % résulte essentiellement de la baisse des quotas de vente en Europe et aux Etats-Unis dans les Gaz Fluorés. L’effet de change de - 4,1 % est essentiellement lié à l’évolution de l’euro par rapport au dollar US. A 208 millions d’euros, l’EBITDA augmente de 18,2 % par rapport au 2ème trimestre 2017. La hausse est sensible sur chacune des quatre Business Lines qui composent le pôle. En conséquence, la marge d’EBITDA s’établit à 29,3 %, en progression par rapport à l’an dernier (25,1 % au 2ème trimestre 2017). COATING SOLUTIONS : 24 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE (En millions d'euros) 2T 2018 2T 2017 Variation Chiffre d'affaires 547 499 +9,6% EBITDA 68 64 +6,3% Marge d’EBITDA 12,4% 12,8% Résultat d'exploitation courant (REBIT) 42 36 +16,7% Marge de REBIT 7,7% 7,2% Le chiffre d’affaires du pôle Coating Solutions s’établit à 547 millions d’euros, en hausse de + 9,6 % par rapport à l’an dernier. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires progresse de + 14,2 %, tiré par une hausse de + 9,2 % des volumes par rapport au deuxième trimestre 2017 qui était marqué, entre autres, par un grand arrêt de maintenance aux Etats-Unis dans les monomères acryliques. L’effet prix de + 5,0 % reflète la poursuite des actions d’augmentation des prix de vente dans l’ensemble de la chaîne acrylique notamment pour refléter la forte hausse du propylène sur le trimestre. L’effet de change, principalement lié à l’évolution de l’euro par rapport au dollar US, s’élève à - 4,4 %. A 68 millions d’euros, l’EBITDA augmente de + 6,3 % par rapport au 2ème trimestre 2017. Les résultats du pôle restent solides malgré la hausse du propylène et un effet devises défavorable. Ils sont contrastés selon les régions avec notamment une performance très solide aux Etats-Unis mais qui reste décevante en Chine. La marge d’EBITDA s’établit à 12,4 % contre 12,8 % au deuxième trimestre 2017, reflétant l’impact mécanique de prix de vente plus élevés sur ce ratio. FLUX DE TRÉSORERIE ET ENDETTEMENT NET AU 30 JUIN 2018 Sur le 2ème trimestre 2018, Arkema a généré un flux de trésorerie libre de 41 millions d’euros (158 millions d’euros au 2ème trimestre 2017) qui intègre la saisonnalité habituelle du besoin en fonds de roulement. La variation par rapport à l’an dernier reflète l’impact mécanique de la hausse sensible des prix de vente et des coûts des matières premières sur le besoin en fonds de roulement, l’augmentation des investissements en ligne avec la guidance du Groupe sur l’année et les prêts accordés aux salariés dans le cadre de l’augmentation de capital qui leur était réservée en avril 2018 (- 21 millions d’euros). A fin juin 2018, le besoin en fonds de roulement rapporté au chiffre d’affaires du trimestre annualisé s’établit à 16,5 % contre le point bas de fin juin 2017 à 15,5 % (17,2 % à fin juin 2016). Sur l’ensemble de l’année, la génération de trésorerie devrait s’inscrire en cohérence avec l’ambition du Groupe d’une conversion de l’EBITDA en cash de 35 %. Sur le trimestre, les investissements s’élèvent à 112 millions d’euros dont 99 millions d’euros d’investissements courants et 13 millions d’euros d’investissements exceptionnels principalement réalisés dans la thiochimie en Malaisie et les polyamides de spécialités en Asie. Sur l’ensemble de l’année, les investissements courants et exceptionnels devraient, comme attendu, s’élever, au total, à environ 550 millions d’euros. Sur le 2ème trimestre, le flux de trésorerie net lié aux opérations de gestion du portefeuille est limité (- 9 millions d’euros). En conséquence, la dette nette s’élève à 1 372 millions d’euros contre 1 227 millions d’euros au 31 mars 2018. Elle inclut le paiement du dividende de 2,30 euros par action pour un montant total de 176 millions d’euros, le produit de l’augmentation de capital réservée aux salariés pour un montant total de 50 millions d’euros et le coût des rachats d’actions pour 19 millions d’euros. Elle représente 29 % des fonds propres et 0,9 fois l’EBITDA des 12 derniers mois. PERSPECTIVES 2018 Sur la deuxième partie de l’année, le Groupe restera attentif aux évolutions macro-économiques et géopolitiques ainsi qu’à la volatilité des matières premières et des devises. Dans ce contexte, le Groupe continuera de bénéficier de la force de son innovation dans les matériaux avancés, de l’intégration des acquisitions ciblées dans les adhésifs et d’un environnement globalement robuste dans ses activités de chimie intermédiaire. Il poursuivra la mise en œuvre des projets industriels majeurs présentés lors de son Capital Markets Day dans la thiochimie, les polyamides de spécialités et Sartomer. Enfin, le Groupe continuera ses actions pour refléter dans ses prix de vente le niveau plus élevé des matières premières ainsi que ses initiatives en matière d’excellence opérationnelle destinées à compenser une partie de l’inflation sur ses frais fixes. Pour 2018, fort de ce premier semestre, et supposant une continuité de l’environnement macro-économique actuel, Arkema prévoit désormais une progression « mid-single digit » 1 de l’EBITDA par rapport à l’excellente performance de 2017. INFORMATION RÉGLEMENTÉE Le rapport financier semestriel au 30 juin 2018 est disponible sur le site internet du Groupe à l’adresse suivante : www.finance.arkema.com et peut être consulté à la rubrique Investisseurs, section Information financière / Résultats. CALENDRIER FINANCIER 6 novembre 2018 Publication des résultats du 3ème trimestre 2018 Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com AVERTISSEMENT Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Ces prévisions sont fondées sur la vision actuelle et sur des hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation des programmes de réduction de coûts ou l’évolution des conditions économiques et financières générales. Arkema n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et information sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits des états financiers consolidés résumés au 30 juin 2018 arrêtés par le Conseil d'administration d'Arkema en date du 31 juillet 2018. Les données trimestrielles ne sont pas auditées. L’information par segment ou pôle d’activité est présentée en conformité avec le système de reporting interne d’Arkema utilisé par la Direction. Les principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés par le Groupe sont détaillés dans les tableaux figurant en annexe du communiqué. Le Groupe utilise également, dans le cadre de l’analyse de ses résultats ou de la définition de ses objectifs, les indicateurs suivants : • marge de REBIT : elle correspond au résultat d’exploitation courant (REBIT) exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires ; • flux de trésorerie libre : il correspond aux flux de trésorerie provenant de l’exploitation et des investissements nets hors impact de la gestion de portefeuille ; • taux de conversion de l’EBITDA en cash : il correspond au ratio flux de trésorerie libre hors investissements exceptionnels sur EBITDA. Le flux de trésorerie libre sera retraité pour neutraliser l’impact de l’environnement matières premières sur la variation du besoin en fonds de roulement. Enfin, dans le cadre de l’analyse de l’évolution de ses résultats et plus particulièrement de son chiffre d’affaires, le Groupe analyse les effets suivants (analyses non auditées) : • effet périmètre : l’effet périmètre correspond à l’impact d’un changement de périmètre, que celui-ci résulte d’une acquisition ou d’une cession d’une activité dans son intégralité ou d’une entrée ou d’une sortie en consolidation. Une augmentation ou une fermeture de capacités ne sera pas analysée en tant qu’effet périmètre ; • effet change : l’effet change évoqué ici correspond à l’impact mécanique de la consolidation de comptes en devises autres que l’euro à des taux différents d’une période à l’autre. L’effet change sera appréhendé en appliquant à l’agrégat de la période analysée le taux de la période antérieure ; • effet prix : l’impact des variations des prix de vente moyens est estimé par comparaison entre le prix de vente unitaire net moyen pondéré pour une famille homogène de produits au cours de la période de référence et le prix de vente unitaire net moyen pondéré de la période antérieure, multiplié, dans les deux cas, par les volumes vendus au cours de la période de référence ; • effet volume : l’impact des variations de volumes est estimé en comparant les quantités livrées au cours de la période de référence avec les quantités livrées au cours de la période antérieure, multipliées, dans les deux cas, par les prix de vente unitaires nets moyens pondérés de la période antérieure. Arkema

420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France

Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96

Société anonyme au capital de 765 324 560 euros – 445 074 685 RCS Nanterre

arkema.com 1 D’environ 5 %. Comptes ARKEMA Comptes consolidés à fin Juin 2018 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 2nd trimestre 2018 Fin juin 2018 2nd trimestre 2017 Fin juin 2017 (En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité) Chiffre d'affaires 2 270 4 442 2 198 4 350 Coûts et charges d'exploitation (1 721) (3 377) (1 683)* (3 351)* Frais de recherche et développement (58) (118) (60) (121) Frais administratifs et commerciaux (183) (370) (182) (371) Autres charges et produits - (4) (2)* (7)* Résultat d'exploitation 308 573 271 500 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 1 0 0 Résultat financier (24) (47) (26) (51) Impôts sur le résultat (64) (116) (82) (148) Résultat net 221 411 163 301 Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 4 3 4 Dont résultat net - part du Groupe 219 407 160 297 Résultat net par action (en euros) 2,88 5,35 2,11 3,92 Résultat net dilué par action (en euros) 2,87 5,34 2,10 3,91 * Les amortissements liés à la revalorisation des actifs corporels et incorporels dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition d’activités inscrits préalablement en « Autres charges et produits » ont été reclassés en « Coûts et charges d’exploitation ». ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 2nd trimestre 2018 Fin juin 2018 2nd trimestre 2017 Fin juin 2017 (En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité) Résultat net 221 411 163 301 Effet des couvertures - - 16 24 Autres - - - - Impôts différés sur effet des couvertures et autres - - - - Variation des écarts de conversion 63 28 (119) (135) Autres éléments recyclables du résultat global 63 28 (103) (111) Pertes et gains actuariels 28 18 (6) 5 Impôts différés sur pertes et gains actuariels (7) (4) 4 - Autres éléments non recyclables du résultat global 21 14 (2) 5 Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres 84 42 (105) (106) Résultat global 305 453 58 195 Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 3 5 - 1 Dont résultat global - part du Groupe 302 448 58 194 INFORMATIONS PAR SECTEURS (non audité) 2nd trimestre 2018 (En millions d'euros) Matériaux

Haute

Performance Spécialités

Industrielles Coating

Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1 007 709 547 7 2 270 Chiffre d'affaires inter pôles 3 53 19 - - Chiffre d'affaires total 1 010 762 566 7 - EBITDA 177 208 68 (23) 430 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (40) (45) (26) (1) (112) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 137 163 42 (24) 318 Amortissements liés à la revalorisation des actifs dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (10) - - - (10) Autres charges et produits (1) 0 0 1 - Résultat d'exploitation 126 163 42 (23) 308 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0 1 - - 1 Investissements incorporels et corporels bruts 37 48 18 9 112 Dont investissements courants 28 44 18 9 99 2nd trimestre 2017 (En millions d'euros) Matériaux Haute

Performance Spécialités

Industrielles Coating

Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 990 701 499 8 2 198 Chiffre d'affaires inter pôles - 38 18 - Chiffre d'affaires total 990 739 517 8 EBITDA 174 176 64 (16) 398 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (39) (45) (28) 0 (112) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 135 131 36 (16) 286 Amortissements liés à la revalorisation des actifs dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (13) - - - (13) Autres charges et produits (2) 0 1 (1) (2) Résultat d'exploitation 120 131 37 (17) 271 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 (1) - - 0 Investissements incorporels et corporels bruts 48 27 21 2 98 Dont investissements courants 33 26 21 2 82 INFORMATIONS PAR SECTEURS (audité) Fin juin 2018 (En millions d'euros) Matériaux

Haute

Performance Spécialités

Industrielles Coating

Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 2 005 1 370 1 054 13 4 442 Chiffre d'affaires inter pôles 5 94 38 - Chiffre d'affaires total 2 010 1 464 1 092 13 EBITDA 353 370 134 (44) 813 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (78) (87) (51) (2) (218) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 275 283 83 (46) 595 Amortissements liés à la revalorisation des actifs dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (18) - - - (18) Autres charges et produits (2) (1) (2) 1 (4) Résultat d'exploitation 255 282 81 (45) 573 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0 1 - - 1 Investissements incorporels et corporels bruts 62 75 26 12 175 Dont investissements courants 51 68 26 12 157 Fin juin 2017 (En millions d'euros) Matériaux

Haute

Performance Spécialités

Industrielles Coating

Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1 966 1 345 1 024 15 4 350 Chiffre d'affaires inter pôles 3 74 37 - Chiffre d'affaires total 1 969 1 419 1 061 15 EBITDA 340 316 138 (41) 753 Amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (78) (89) (55) (1) (223) Résultat d'exploitation courant (REBIT) 262 227 83 (42) 530 Amortissements liés à la revalorisation des actifs dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (23) - - - (23) Autres charges et produits (8) 2 0 (1) (7) Résultat d'exploitation 231 229 83 (43) 500 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 (1) - - 0 Investissements incorporels et corporels bruts 72 48 27 5 152 Dont investissements courants 57 46 27 5 135 BILAN CONSOLIDE Fin juin 2018 Fin décembre 2017 (En millions d'euros) (audité) (audité) ACTIF Immobilisations incorporelles, valeur nette 2 858 2 706 Immobilisations corporelles, valeur nette 2 462 2 464 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 32 30 Autres titres de participation 32 30 Actifs d'impôt différé 148 150 Autres actifs non courants 266 230 TOTAL ACTIF NON COURANT 5 798 5 610 Stocks 1 246 1 145 Clients et comptes rattachés 1 437 1 115 Autres créances 210 181 Impôts sur les sociétés - créances 63 70 Autres actifs financiers courants 8 17 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 104 1 438 TOTAL ACTIF COURANT 4 068 3 966 TOTAL ACTIF 9 866 9 576 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 765 759 Primes et réserves 3 874 3 575 Actions auto-détenues (19) (2) Ecarts de conversion 128 101 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 4 748 4 433 Participations ne donnant pas le contrôle 45 41 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 4 793 4 474 Passifs d'impôt différé 273 271 Provisions pour retraites et avantages du personnel 436 460 Autres provisions et autres passifs non courants 423 443 Emprunts et dettes financières à long terme 2 249 2 250 TOTAL PASSIF NON COURANT 3 381 3 424 Fournisseurs et comptes rattachés 1 003 965 Autres créditeurs et dettes diverses 368 377 Impôts sur les sociétés - dettes 86 82 Autres passifs financiers courants 8 10 Emprunts et dettes financières à court terme 227 244 TOTAL PASSIF COURANT 1 692 1 678 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 9 866 9 576 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 30 juin 2018 30 juin 2017 (En millions d'euros) (audité) (audité) Flux de trésorerie d'exploitation Résultat net 411 301 Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 235 246 Autres provisions et impôts différés (28) (1) Profits/Pertes sur cession d'actifs long terme (2) (2) Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence (1) 0 Variation du besoin en fonds de roulement (373) (229) Autres variations 8 0 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 250 315 Flux de trésorerie d'investissement Investissements incorporels et corporels (175) (152) Variation des fournisseurs d'immobilisations (26) (56) Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie acquise (174) 1 Augmentation des Prêts (44) (23) Investissements (419) (230) Produits de cession d'actifs incorporels et corporels 1 5 Variation des créances sur cession d'immobilisations - 0 Produits de cession des activités, nets de la trésorerie cédée - 11 Produits de cession de titres de participation non consolidés - 0 Remboursement de prêts à long terme 10 11 Désinvestissements 11 27 Flux de trésorerie provenant des investissements nets (408) (203) Flux de trésorerie de financement Variation de capital et autres fonds propres 51 2 Rachat d'actions propres (19) (4) Dividendes payés aux actionnaires (176) (155) Dividendes versés aux minoritaires (1) (1) Augmentation/ Diminution de l'endettement long terme 1 908 Diminution de l'endettement long terme (9) (14) Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme (16) (16) Flux de trésorerie provenant du financement (169) 720 Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (327) 832 Incidence variations change et périmètre (7) 44 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1 438 623 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 1 104 1 499 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (audité) Actions émises Actions

propres Capitaux

propres part

du groupe Participations ne

donnant pas le

contrôle Capitaux

propres (En millions d'euros) Nombre Montant Primes Obligations

hybrides Réserves

consolidées Ecarts de

conversion Nombre Montant Au 1er janvier 2018 75 870 506 759 1 216 689 1 670 101 (33 225) (2) 4 433 41 4 474 Dividendes payés - - - - (176) - - - (176) (1) (177) Emissions d'actions 661 950 6 45 - - - - 51 - 51 Rachat d'actions propres - - - - - - (183 642) (19) (19) - (19) Attribution d'actions propres aux salariés - - - - (2) - 28 532 2 - - - Paiements fondés sur des actions - - - - 11 - - - 11 - 11 Autres - - - - - - - - - - - Transactions avec les actionnaires 661 950 6 45 - (167) - (155 110) (17) (133) (1) (134) Résultat net - - - - 407 - - - 407 4 411 Total des produits et charges reconnus directement

en capitaux propres - - - - 14 27 - - 41 1 42 Résultat global - - - 421 27 - - 448 5 453 Au 30 juin 2018 76 532 456 765 1 261 689 1 924 128 (188 335) (19) 4 748 45 4 793 INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Afin de suivre et d’analyser la performance financière du Groupe et celle de ses différentes activités, la direction du Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance, indicateurs financiers non

définis dans les IFRS. Une réconciliation avec les agrégats des états financiers consolidés IFRS est présentée dans cette note. RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) ET EBITDA (En millions d'euros) Fin juin 2018 Fin juin 2017 2nd trimestre 2018 2nd trimestre 2017 RESULTAT D'EXPLOITATION 573 500 308 271 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (18) (23) (10) (13) - Autres charges et produits (4) (7) (0) (2) RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (REBIT) 595 530 318 286 - Amortissements et dépréciation courants des actifs corporels et incorporels (218) (223) (112) (112) EBITDA 813 753 430 398 Détail des amortissements et dépréciations corporels et incorporels : (En millions d'euros) Fin juin 2018 Fin juin 2017 2nd trimestre 2018 2nd trimestre 2017 Amortissements et dépréciations corporels et incorporels (236) (246) (122) (125) Dont amortissements et dépréciations courants des actifs corporels et incorporels (218) (223) (112) (112) Dont amortissements liés à la revalorisation des actifs dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (18) (23) (10) (13) Dont amortissements et dépréciations en autres charges et produits 0 0 RESULTAT NET COURANT ET RESULTAT NET COURANT PAR ACTION (En millions d'euros) Fin juin 2018 Fin juin 2017 2nd trimestre 2018 2nd trimestre 2017 RESULTAT NET - PART DU GROUPE 407 297 219 160 - Amortissements liés à la revalorisation des actifs dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités (18) (23) (10) (13) - Autres charges et produits (4) (7) 0 (2) - Autres charges et produits attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle - - - - - Impôts sur les amortissements liés à la revalorisation des actifs dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'activités 4 6 2 1 - Impôts sur autres charges et produits 2 2 1 2 - Impôts non courants 2 - - - RESULTAT NET COURANT 421 319 226 172 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 76 070 820 75 671 629 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires potentielles 76 169 120 75 872 779 Résultat net courant par action (en euros) 5,53 4,22 2,97 2,28 Résultat net courant dilué par action (en euros) 5,53 4,20 2,97 2,26 FLUX DE TRESORERIE LIBRE (En millions d’euros) Fin juin 2018 Fin juin 2017 2nd trimestre 2018 2nd trimestre 2017 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 250 315 180 242 + Flux de trésorerie provenant des investissements nets (408) (203) (148) (106) FLUX DE TRESORERIE NET (158) 112 32 136 - Flux de trésorerie net liés aux opérations de gestion du portefeuille (174) (2) (9) (22) FLUX DE TRESORERIE LIBRE 16 114 41 158 INVESTISSEMENTS COURANTS (En millions d'euros) Fin juin 2018 Fin juin 2017 2nd trimestre 2018 2nd trimestre 2017 INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS 175 152 112 98 - Investissements exceptionnels 18 2 13 1 - Investissements liés à des opérations de gestion du portefeuille - 15 - 15 - Investissements sans impact sur la dette nette - - - - INVESTISSEMENTS COURANTS 157 135 99 82 DETTE NETTE (En millions d’euros) Fin juin 2018 Fin décembre 2017 Emprunts et dettes financières à long terme 2 249 2 250 + Emprunts et dettes financières à court terme 227 244 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 104 1 438 ENDETTEMENT NET 1 372 1 056 BESOIN EN FOND DE ROULEMENT (En millions d’euros) Fin juin 2018 Fin décembre 2017 Stocks 1 246 1 145 + Créances clients et comptes rattachés 1 437 1 115 + Autres créances y compris impôts sur les sociétés 273 251 + Autres actifs financiers courants 8 17 - Fournisseurs et comptes rattachés 1 003 965 - Autres créditeurs et dettes diverses y compris impôts sur les sociétés 454 459 - Autres passifs financiers courants 8 10 BESOIN EN FOND DE ROULEMENT 1 499 1 094 CAPITAUX EMPLOYES (En millions d'euros) Fin juin 2018 Fin décembre 2017 Goodwill, valeur nette 1 599 1 525 + Immobilisations incorporelles hors goodwill et corporelles, valeur nette 3 721 3 645 + Titres des sociétés mises en équivalence 32 30 + Autres titres de participation et autres actifs non courants 298 260 + Besoin en fonds de roulement 1 499 1 094 CAPITAUX EMPLOYES 7 149 6 554 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180731006014/fr/

