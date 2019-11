Arkema : a placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) a réalisé ce jour avec succès le placement d’une émission obligataire à échéance 10 ans portant un coupon annuel de 0,75 %.

Cette opération permet au Groupe de refinancer son émission obligataire senior de 480 millions d’euros à 3,85 % arrivant à échéance en avril 2020 en profitant de conditions de marché favorables et s’inscrit dans la politique générale de financement à long terme du Groupe.

Arkema est noté BBB+ par Standard & Poor’s et Baa1 par Moody’s (perspectives stables).

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

