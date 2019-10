Arkema : accroit sa capacité de poudres haute performance Orgasol® en France

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) a démarré avec succès, sur son site de Mont en France, une nouvelle ligne de production de poudres polyamides 12 haute performance. Le Groupe augmente ainsi sa capacité mondiale de plus de 50 % afin d’accompagner la croissance de la demande dans des applications industrielles de niche en forte expansion, en particulier dans les marchés des revêtements, de la santé et beauté, des composites et de l'impression 3D.

Cet investissement d’environ 20 millions d’euros dans les poudres polyamides de spécialités à Mont en France s’inscrit dans la stratégie du Groupe d’accélérer son développement dans les matériaux avancés.

Les poudres polyamides 12 de spécialités d’Arkema sont commercialisées sous la marque Orgasol®. Elles sont reconnues pour leur répartition granulométrique parfaitement contrôlée et leur excellente résistance. Elles sont fréquemment utilisées dans les formulations haute performance pour les marchés des revêtements et de la santé/beauté, ainsi que dans les matériaux composites avancés pour le marché de l’aéronautique. Grâce à leur stabilité et à leur recyclabilité, elles sont également largement utilisées dans le marché en pleine expansion de l'impression 3D.

« Le site de Mont est le site historique de production de poudres de spécialités", a déclaré Erwoan Pezron, Directeur de la Business Line Polymères Techniques d'Arkema. "Avec cette nouvelle capacité de production, nous continuons de soutenir activement la croissance de nos clients dans des applications de pointe, notamment les revêtements de spécialités, les composites et l’impression 3D."

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

