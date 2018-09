Arkema : augmente ses capacités mondiales de mercaptans linéaires en Thiochimie

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) annonce un projet d’augmentation de ses capacités de production de mercaptans linéaires pour répondre à la croissance de la demande en polymères pour les marchés du transport et de l’électronique. Cet investissement incrémental permettra d’accroître jusqu’à 30 % la capacité de son usine de Thiochimie de Houston (Texas) aux Etats-Unis.

« Arkema est le premier producteur mondial de mercaptans et autres dérivés soufrés, et cet investissement renforcera cette position», a déclaré Frédéric Vartician, président de la Business Line Thiochimie d’Arkema. « Cette augmentation de capacité nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients et de les accompagner dans leur croissance.»

Cette nouvelle capacité devrait démarrer au premier semestre 2020.

